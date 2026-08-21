匡智會舍監涉5姦智障院友　上班時帶事主入房性侵　床單有其精液

匡智會一名男助理舍監，涉嫌在會方的院舍，一個月內5度強姦一名輕度智障女院友。男舍監否認5項強姦罪，案件（HCCC277/2025）今（21日）在高等法院開審。



控方開案陳詞指，事主智力相當於9歲8個月大的孩童，被告多次叫她入房，向她作出性侵行為，事主曾形容，被告的動作：「好似跑步咁，全身都郁嘅。」法證專家在事主床單上找到被告精液，警方亦在被告的儲物櫃時發現潤滑劑、避孕套，及男士生殖器噴劑等物品。



被告宗培基（被起訴時38歲，助理舍監）被控5項強姦罪。控罪指，他於2024年7月13日至8月9日間，在大埔的某宿舍5度強姦X。

被告宗培基在高等法院否認5項強姦罪。(葉志明攝)

事主智商僅如9歲多的孩子

控方開案陳詞指，事主X在2002年出生，現年23歲，她4歲時被發展遲緩，其後評估為輕度弱智，智商與9歲8個月大的孩童相若。

被告會請事主吃棉花糖

事主居住在大埔的宿舍。被告在2024年起成為該宿舍的助理舍監。事主視被告為朋友，會稱他為「基Sir」，二人會閒聊及一起玩賽車遊戲，被告亦會請她吃棉花糖。

事主床單有被告精液

被告在6月起與X 接觸，惟不足兩個月後，宿舍已就案件報警。控方指，警方曾搜查被告的儲物櫃，發現內有兩支潤滑劑，一盒及9個未開封的避孕套。此外，櫃內亦有用於男士生殖器的噴劑；法證另檢取了X的床單化驗，上面有被告精液及事主的DNA。

被告上班時段4次帶X入職員房

警方曾翻查閉路電視片段，發現在被告上班時段內，曾4次帶X進入男職員房，以及一次進入X的房間，但兩個房間內均沒有任何閉路電視。事主曾在錄影會面中指出，被告曾5度強姦她，過程中她有表達感不適。

曾叫唔好被告回應細聲啲

事主又提及，在2024年7月13至8月9日間，她應被告要求進入房間，被告會鎖上房間及脫去二人的衣服，並從背包中取出包裝為藍色的避孕套，並在其下身作出性侵行為，令她感到痛及不適，她曾叫：「唔好。」但被告只要求她：「細聲啲。」被告其後會脫下避孕套，並在事主肚上射精。完事後，被告會用紙巾為她清潔。

形容被告動作好似跑步

事主表示，同類型的事件發生過5次，其中一次被告沒有用避孕套。她形容被告在案發時：「訓住係個櫃度。」指其動作：「好似跑步咁，全身都郁嘅。」又指被告會把安全套「箍」在其下體，並指其下體「成條紅咗」，她當時感到害怕。

控方強調，事主智力不足十歲，其形容可能較笨拙，作供時或難以仔細地描述性交過程及姿勢，但陪審團仍可參照有關證物，以理解事主的說法。