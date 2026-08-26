珠寶店縱容導遊逼購物罰禁接團30日　據悉威嚇旅客不購物無酒店住

位於九龍灣的「凱旋珠寶玉石文化館」今年2月因未有盡力制止導遊威迫購物，被旅遊業監管局暫停註冊，30天內不得接待訪港旅行團。門店今日關閉。據了解，當時導遊曾向旅客說「你不購物就沒酒店住」的威嚇字句。資料顯示，「凱旋珠寶玉石文化館」股東兼董事為蘇月如，另外一董事為焦銳。蘇月如是旅遊促進會五名創會會長之一，她及焦銳須於一個月內修畢指明培訓課程。



「凱旋珠寶玉石文化館」門店及辦公室位於九龍灣臨澤街8號啓匯一樓。（梁家俊攝）

通往「凱旋珠寶玉石文化館」門店及辦公室暫停使用，未能通往。（梁家俊攝）

「凱旋珠寶玉石文化館」未有盡力制止導遊威迫旅客購物

旅監局指「凱旋珠寶玉石文化館」涉嫌於今年2月在一宗內地入境旅行團投訴個案中，未有盡力制止導遊威迫旅客購物及防止非獲授權人士在店內宣傳，違反行政計劃承諾，由昨日（25日）起被暫停註冊30日，至9月24日期間嚴禁接待任何訪港旅行團。

旅監局強調對威迫購物等損害香港旅遊業聲譽的行為零容忍，涉事商店的董事、經理及前線員工均須於一個月內修畢指明培訓課程。旅監局亦提醒旅客應確認旅行代理商的合法資格，遇不公或威迫購物應即時求助。

「凱旋珠寶玉石文化館」門店及辦公室落閘，內裡未見有職員、燈光昏暗。（梁家俊攝）

記者今日（26日）到涉事商店位於九龍灣的門店及辦公室，發現大閘緊閉並已暫停營業，通往辦公室的扶手電梯亦掛上「暫停使用」橫額。期間有身穿制服的女職員出面詢問來意，在記者表明身份後，對方直指該處禁止拍攝並要求記者離去。

旅遊促進會總幹事崔定邦。（資料圖片）

崔定邦批涉事店員處理手法不專業 強調非行業普遍問題

旅遊業促進會總幹事崔定邦指，商店店員無法履行任務、制止旅客購物的行為屬不可接受，形容懲罰恰當，認為業界應明白其角色及社會責任。他強調，案件屬個別事件，並非行業普遍問題，法例已清晰列明不容許向顧客施壓，導遊們應清楚知道，不會將自己前途賭上。他指，據他了解，涉事店員富有經驗，但處事手法並不專業。

涉事的凱旋珠寶玉石文化館，其中一名董事是旅遊業促進會創會會長蘇月如，崔定邦表示，對方已在行業40多年時間，絕不會作出威迫遊客購物的行為。不過，他指，店舖在今次事件上雖然被導遊牽連，但在合規管理上、以及訓練員工保護旅客的意識相當不足，認為店舖應藉着停業期間加強同事的訓練，尤其在保護客人的意識，把不幸的事件成為改進的良機。