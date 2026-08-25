凱旋珠寶玉石文化館涉未制止導遊威迫旅客購物　遭旅監局停牌30日

旅監局今(25日)宣布，位於九龍灣臨澤街、以「凱旋珠寶玉石文化館」之名經營的Kaiser Jewellery International Limited，涉在今年2月威迫購物的個案中，未有盡力制止有關導遊威迫旅客購物等。旅監局根據《處理註冊商店申請、涉嫌違反承諾和行政計劃覆核執行程序》，決定暫停其註冊為期30日，明日起至9月24日期間，不得接待任何訪港旅行團旅客。



旅監局行政總裁楊霸活（左二）與廣州市文化廣電旅遊局副局長梁迅（右三）進行交流會議，就加強粵港兩地旅遊市場監管協作交換意見。(旅監局圖片)

旅監局表示，經調查後發現涉事商店在 2026 年2月一宗涉及內地入境旅行團旅客被威迫購物的個案中，未有盡力制止有關導遊威迫旅客購物，以及未有採取合理及適當的措施，確保沒有非獲授權人士在註冊商店內向旅客作宣傳或推廣產品，違反其在行政計劃下所作出的承諾。

局方強調，對威迫購物及任何損害香港旅遊業聲譽的行為採取零容忍態度，除暫停商店註冊外，涉事註冊商店的董事、經理及所有前線員工均須於一個月內修畢旅監局指明的培訓課程。局方表示，將持續加強與粵港澳大灣區「9+2」城市旅遊市場聯合監管協作體的交流及合作，並加強執法打擊非法導遊活動及威迫購物。

旅監局提醒旅客，參加訪港旅行團前，應確認相關內地旅行代理商在內地具備合法經營資格，以及其在香港的行程由香港持牌旅行代理商負責接待。如果遇到不公平對待，包括威迫購物行為，可即時聯繫旅監局或直接尋求警方幫助。