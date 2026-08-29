美國史丹福㹴犬Baku被帶走　漁護署鑑定為比特鬥牛㹴混種屬格鬥犬

再有狗主指其寵物犬隻遭漁護署帶走，今次捲入事件的8歲美國史丹福㹴犬「Baku」，疑遭屋苑居民舉報，昨日被漁護署人員登門帶走後，亦不准狗主探望。漁護署今日（29日）表示，經獸醫鑑定，該狗隻種類為比特鬥牛㹴混種，為格鬥狗隻。由於畜養人未能出示有效的格鬥狗隻牌照，署方隨即將該狗隻帶返動物管理中心調查。



根據署方最新列出的格鬥狗隻種類，比特鬥牛㹴的常見品種包括美國比特鬥牛㹴 、美國斯塔福郡㹴（香港常稱美國史丹福㹴犬），以及美國惡霸犬。



黎先生所養的狗「Baku」疑被同屋苑居民舉報，漁護署人員昨日上門調查，指Baku是格鬥狗「比特鬥牛㹴」而即時帶走。（香港動物報圖片）

漁護署指獸醫鑑定Baku為比特鬥牛㹴混種 屬格鬥狗隻

漁護署今日（29日）表示，署方早前接獲市民投訴，指懷疑有人非法飼養格鬥狗隻，並在公眾地方未有按法例要求管束一隻懷疑格鬥狗隻。署方昨日（28日）與涉事狗隻畜養人會面，發現其有一隻懷疑屬格鬥狗隻品種的犬隻。

經署方獸醫鑑定，該狗隻種類為比特鬥牛㹴混種，為格鬥狗隻。由於畜養人未能出示有效的格鬥狗隻牌照，署方隨即將該狗隻帶返動物管理中心進一步調查，如有足夠證據涉及違法，會依法提出檢控。

為保障公眾安全，獸醫師會為狗隻進行觀察和性情評估，署方亦會要求蓄養人學習如何管束和照顧危險狗隻後，才將狗隻交回畜養人。

署方提醒所有格鬥狗隻畜養人有關飼養的責任，根據《危險狗隻規例》（第167D章），必須為格鬥狗隻佩戴指定頸圈，及在公眾地方穩妥地戴上足以防止其咬噬任何人的口套及用一條長度不超逾1.5米的狗帶穩妥地牽引。任何格鬥狗隻均必須由註冊獸醫進行絕育手術，而狗隻畜養人亦須持有由獸醫發出的有效絕育證明書。

漁護署新增比特鬥牛㹴常見品種 包括美國斯塔福郡㹴及美國惡霸犬

(漁護署網頁截圖)

翻查漁護署網頁資料，根據現行法例，格鬥狗隻包括比特鬥牛㹴、阿根庭杜告狗、日本土佐犬、巴西非拉狗及該四個品種的混種狗隻。不過，漁護署今日（29）最新回覆資料顯示，比特鬥牛㹴一項，附加了常見品種，包括美國比特鬥牛㹴（American Pit Bull Terrier）、美國斯塔福郡㹴 （American Stafforshire Terrie）、及美國惡霸犬 （American Bully），詳情可見下表。

根據現時法例，格鬥狗隻包括以下四個種類的狗隻及其任何混種狗隻：



▪️比特鬥牛㹴（常見品種包括美國比特鬥牛㹴 American Pit Bull Terrier、美國斯塔福郡㹴 American Stafforshire Terrie、及美國惡霸犬 American Bully）

▪️日本土佐犬

▪️阿根廷杜告狗

▪️巴西非拉狗



據《香港動物報》報道，Baku現年八歲，狗主黎先生4年前從動物機構領養他，據知狗隻是被棄養。他其後為Baku絕育，而當時狗牌並沒有指Baku是格鬥狗，只列為混種犬。據他所知，Baku品種是美國史丹福梗犬，並不是比特鬥牛㹴。

報道引述黎先生表示，周四（27日）突然收到管理處電話，指漁護署要求他聯絡該署，否則會派警員到場。他其後致電漁護署，對方說收到投訴指他養格鬥狗，要求上門調查，於是約了昨晚前來調查。

漁護署派員上門調查後指，Baku屬格鬥狗「比特鬥牛㹴」，須即時帶返漁護署，亦不准狗主探望，須待下周初，署方獸醫上班檢查後才釋放Baku。