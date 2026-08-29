據報有8歲狗Baku被指屬格鬥狗　遭漁護署即場帶走調查、禁止探望

再有犬隻被漁護署懷疑是屬格鬥狗遭帶走。根據《香港動物報》報道，有狗主報稱所養的8歲美國史丹福㹴犬「Baku」，疑因被同屋苑居民舉報，漁護署昨日派員（28日）上門調查，指Baku屬格鬥狗「比特鬥牛㹴」，須即時帶返漁護署，亦不准狗主探望，須待下周初，署方獸醫上班檢查後才釋放Baku。報道引述狗主稱十分擔心愛犬，並指漁護署「求其望兩下就話係格鬥狗隻，你話係就係」，又批評現時有歧視狗隻人士在借題發揮，惡意舉報。《香港01》已就此查詢漁護署。



黎先生所養的狗「Baku」疑被同屋苑居民舉報，漁護署人員昨日上門調查，指Baku是格鬥狗「比特鬥牛㹴」而即時帶走。（香港動物報圖片）

黎先生所養的狗「Baku」疑被同屋苑居民舉報，漁護署人員昨日上門調查，指Baku是格鬥狗「比特鬥牛㹴」而即時帶走。（香港動物報圖片）

領養時狗牌只列為混種犬 屬美國史丹福梗犬

據《香港動物報》報道，Baku現年八歲，狗主黎先生四年前從動物機構領養他，據知狗隻是慘被棄養。他其後為Baku絕育，而當時狗牌並沒有指Baku是格鬥狗，只列為混種犬。據他所知，Baku品種是美國史丹福梗犬（AmStaff），並不是比特鬥牛㹴。

報道引述黎先生表示，周四（27日）突然收到管理處電話，指漁護署要求他聯絡該署，否則會派警員到場。他其後致電漁護署，對方說收到投訴指他養格鬥狗，要求上門調查，於是約了昨晚前來調查。

狗主：漁護署人員無做過任何測試 即場帶走Baku

當晚，他抱Baku到門口給漁護署人員看，對方拍了很多相片和影片，然後相隔一會，突然說Baku是比特鬥牛㹴，要即時將狗帶走。他表示，當時正值晚上，詢問可否第二日才帶到漁護署，但對方稱若不合作便會召警察，結果只能讓對方帶走狗隻。他又引述漁護署人員稱，不准許探望狗隻，最快待下周一署方獸醫作出評估，才可以釋放狗隻。

黎先生坦言擔心漁護署不會釋放Baku，形容Baku從未試過離開他，所以十分擔心。他又不滿漁護署「隨便望兩眼」便判定狗隻是格鬥狗，沒有做過任何測試。黎先生認為，近期事件後，有人歧視狗隻，借題發揮故意針對和舉報，相信會有更多同類事件。《香港01》已就此查詢漁護署。