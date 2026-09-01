電子報稅「被漏報」罰$600　陸志聰今早始知無辜　曾質疑記憶衰退

申訴專員公署周一（31日）宣布主動調查電子報稅系統問題，揭發不少市民因系統設計缺陷而誤以為完成報稅，最終慘被罰款。前港島東醫院聯網總監陸志聰今日（9月1日）在電台節目中透露，自己亦是「受害者」之一。他去年曾因系統未完成最後確認而「被漏報」，更曾一度懷疑自己記憶力衰退，直至今早才知「原來唔關自己事」。



前港島東醫院聯網總監陸志聰。（資料圖片）

準時交稅卻被通知未交 「畀咗錢先就穩陣」

陸志聰今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，自己過往一直使用電子報稅，由於個人收入及稅務情況簡單，歷來程序順暢。然而，去年他接獲稅務局通知指其未有提交報稅表，令他感到意外，「㩒咗覺得『簽咗（名）應該OK』，冇細心睇。」

他續說，由於遲了注意到稅務局通知，隨後補交資料時被稅務局處以約600元罰款。陸志聰表示，當時「師傅教落」，加上身邊有熟悉稅務的朋友建議「同稅務局拗呢，可以拗嘅，不如畀咗錢先就穩陣啲」，否則恐面臨更多警告及追加罰款。他最終選擇寫信說明情況並繳交罰款及補交報稅表。

稅務局。（資料圖片）

笑言曾質疑自己年老記憶差 「居然連㩒咗未交稅都唔知」

陸志聰笑言，當時以為純粹是自己粗心大意，「我都60幾歲啦，啲記憶真係差，居然連㩒咗未交稅都唔知」，直至今早看到申訴專員公署的公布及新聞報道，才放下心中大石，獲退款後「有幾百蚊買多杯奶茶」。

對於申訴專員公署主動調查事件，陸志聰表示十分支持，認為公署發揮了幫市民發聲及協助政府完善制度的作用。然而，對於有報道指稅務局早在2022年已有相關情況，他認為當局需要檢討。

促稅局檢討系統 引以為戒

陸志聰又指，任何系統在運作時出現警告或問題，都不應單純視為單一獨立個案，「當有嘢發生，或者有投訴有意見嘅時候，點樣將單一個案同無聊嘅嘢分開佢，邊啲值得深層次去睇睇有冇嘢改善，呢部份要引以為戒。」