3.3萬人電子報稅後收稅務局逾期報稅罰單或檢控　申訴署找出原因

稅務局近年鼓勵市民在「稅務易」網上平台提交報稅表。申訴專員公署今日（31日）公布，有市民反映於2024/25課稅年度，在「稅務易」提交報稅表後，卻接獲稅務局通知沒有收到表格，部分人更收到逾期罰款通知書。公署已完成主動調查行動，經調查後，發現超過33,000名納稅人未有成功提交，又指電子報稅系統提交及簽署介面上的提示字句欠清晰。



稅務局解釋，部份人確認提交報稅表時，跳轉至「智方便」應用程式進行數碼簽署後，未有再次返回「稅務易」，令提交報稅表程序未能完成。



申訴專員公署已向稅務局提出共18項改善建議，建議已全部獲接納。稅務局表示，稅務局會為因事件逾期提交報稅表的納稅人註銷罰款或退回已繳付的罰款，涉及事件提出的兩宗檢控亦已獲撤銷。



申訴專員公署8月31日公布就市民提交的電子報稅表未能成功送達稅務局的主動調查行動報告。圖示「稅務易」的「個人稅務網站」及稅務局就逾期報稅發出的罰款通知書樣本 。(政府新聞處圖片)

申訴專員公署8月31日公布就市民提交的電子報稅表未能成功送達稅務局的主動調查行動報告。圖示稅務局網站及經「智方便」成功簽署電子報稅表的畫面。(政府新聞處圖片)

申訴專員公署8月31日公布就市民提交的電子報稅表未能成功送達稅務局的主動調查行動報告。圖示「税務易」的「個人税務網站」。(政府新聞處圖片)

涉事納稅人均跳至「智方便」數碼簽署 未有再次返回「稅務易」

申訴專員陳積志表示十分關注事件，經調查後發現，在2025年5月至2026年1月期間，超過33,000名納稅人經「稅務易」提交，並以「智方便」完成數碼簽署個別人士報稅表，但報稅表卻未有成功送達稅務局。

稅務局解釋，問題源於部分用戶於「稅務易」確認提交報稅表，跳轉至「智方便」應用程式進行數碼簽署後，未有再次返回「稅務易」，令提交報稅表程序未能完成。該局指出，用戶於「智方便」完成數碼簽署後必須返回「稅務易」，直至出現顯示16位數字交易參考編號的確認頁面，方代表完成提交報稅表程序。

申訴專員公署。（資料圖片／廖雁雄攝）

申訴專員公署今日（31日）公布，有市民反映於2024/25課稅年度，在「稅務易」提交報稅表後，卻接獲稅務局通知沒有收到表格，部分人更收到逾期罰款通知書。公署已完成主動調查行動，經調查後，發現超過33,000名納稅人未有成功提交。（資料圖片）

公署：受影響人數之多 足見問題並非單純因個人操作不當所致

公署調查發現，電子報稅系統提交及簽署介面上的提示字句欠清晰，容易令用戶誤以為於「稅務易」使用「智方便」成功簽署即等同成功提交報稅表。公署指，受影響人數之多，足見問題並非單純因個別人士操作不當所致。

數千人因此被列逾期報稅 遭稅務局單方面估計評稅或罰款

事件亦對受影響的納稅人造成多重不便，除了須重新填寫報稅表外，數千人因逾期報稅被稅務局單方面估計評稅或罰款，更有人曾被稅務局提出檢控。然而，稅務局起初未有主動聯絡受影響人士以提供支援。

公署表示，事件除了令受影響人士飽受困擾，稅務局人員亦須面對由此衍生的額外工作，如回應查詢和投訴、排解受影響人士的不滿、處理豁免罰款及反對評稅申請等，涉及大量額外工作，影響公共行政效率。

稅務局。（梁鵬威攝）

公署：2022年曾改善提示字句 惟仍欠清晰 未有徹底解決問題

公署亦發現，早於2022年，稅務局已接獲市民反映同類問題，該局表示當時曾數字辦探討雙方系統的改善空間，數字辦於翌年修改「智方便」確認簽署頁面上的提示字句，可惜經改動後的提示仍欠清晰，未有徹底解決問題。至2025年同類問題再度出現，稅務局初期仍未有提高警覺，只建議聯絡該局的受影響人士重新提交報稅表。

公署其後介入並推動稅務局採取補救及改善措施。稅務局「從善如流」，積極聯絡數字辦索取數碼簽署記錄作比對，最終成功識別全部受影響人士。

稅務局。（梁鵬威攝）

稅務局：會註銷罰款 2宗檢控亦已獲撤銷 深表抱歉

稅務局表示，高度關注部分納稅人在「智方便」完成數碼簽署後，因用戶操作、瀏覽器或流動裝置狀況、網絡異常或中斷等情況，未有由「智方便」返回「稅務易」系統完成整個提交報稅表的流程，以致報稅表未能提交至稅務局。局方指，3.3萬名納稅人中，約有14,000人於首次嘗試提交報稅表當日，隨即再使用「智方便」簽署並成功提交報稅表。

稅務局就今次事件為納稅人帶來不便深表抱歉，正積極跟進個案。稅務局強調，納稅人不會因上述事件而被罰款，稅務局會為因事件逾期提交報稅表的納稅人註銷罰款或退回已繳付的罰款，涉及事件提出的兩宗檢控亦已獲撤銷。

稅務局：落實公署建議 至今無收到同類投訴

稅務局接納申訴專員公署的所有建議，並積極跟進落實，其中大部分已經展開或完成。隨着新優化措施在今年5月發出2025/26課稅年度個別人士報稅表前已經落實，稅務局至今再沒有收到納稅人提出同類投訴。公署向稅務局提出的主要改善建議包括：

• 檢視並修改「稅務易」系統及「智方便」應用程式介面原有的提示字句，清晰告知用戶，於「智方便」完成數碼簽署後必須返回「稅務易」，方能完成提交報稅表的餘下程序；

• 在用戶透過「稅務易」成功提交報稅表後，向其發出確認訊息或電郵，讓用戶明確知悉提交狀況；

• 優化「稅務易」系統，在用戶確認簽署及準備提交報稅表時，自動暫存其已填寫的報稅表資料，以免用戶因提交程序未能完成而須重新填寫報稅表；

• 全面檢視「稅務易」平台，確保現時提供的其他各類稅務服務，在用戶透過「智方便」作數碼簽署時，同樣具備清晰明確的指示，避免其他服務出現用戶完成簽署但未能成功提交文件的情況；

• 協助有關受影響人士申請撤銷罰款及退回多繳的稅款，並在可行情況下盡量簡化相關的申請程序；

• 提高前線職員對市民反映服務出現異常情況的敏感度，如發現問題可能具廣泛性，應及早向管理層呈報；管理層亦應有效監察異常情況，適時作出整體檢視、查找源頭起因、介入及採取有效跟進措施；

• 加強與數字辦的日常溝通，就電子報稅服務定期交換意見，持續優化公共電子服務；

• 與數字辦分享本個案經驗，以便該辦公室為其他政府或公營機構電子服務程式提供「智方便」數碼簽署服務時，可全面檢視相關流程及介面有否需要優化之處，發揮跨部門跨機構協作及協同效應



稅務局亦同時處理要求修訂評稅的個案。另外，就收到估計評稅通知書但沒有要求修訂評稅的個案，稅務局將於9月中前向有關納稅人發信，提醒他們如認為評稅未考慮報稅表的資料，可提出更正評稅，稅務局會盡快處理。