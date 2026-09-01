病人助理涉摸女護士臀　辯稱路窄碰到　官質疑不叫讓路裁屬非禮

男病人服務助理涉在律敦治醫院的病房工作時，摸一名女護士的臀部，並在被捕後稱：「我係一時衝動，情不自禁摸咗佢一下。」他否認非禮罪受審（ESCC641/2026)，自辯稱為在狹窄走廊以背對背離開時，其臀部意外撞到事主的臀部。



裁判官王證瑜今（1日）在東區裁判法院裁決，指被告可簡單地著事主讓路，讓他先離開，他卻選擇在走廊通過。裁判官又指，事主的臀部被手觸摸，不同意屬意外，裁定被告罪成。裁判官先替被告索取背景報告，把判刑押後至9月16日，期間被告還押。



被告黃智恆，35歲，他被控於2026年1月29日，在灣仔律敦治醫院某病房內非禮X。承認事實指，X和被告分別為登記護士和病人服務助理，兩人案發時在同一病房工作。

事件生於律敦治醫院的一間病房。（資料圖片）

被告黃智恆在東區法院被裁定罪成。

被告警誡下認一時衝動

女事主X在審訊時供稱，她在涉案病房為41號病床的病人量血壓，期間感到臀部遭人從左至右「掃咗一下」。她轉頭見被告在身後，正離開41號病床與42號病床之間的走廊。被告警誡下稱：「我係一時衝動，情不自禁摸咗佢一下。」

背對背方式離開走廊

被告自辯時則指，他當時走到41號與42號病床之間的走廊，關掉42號病床的床頭燈，他準備離開時，X在41號病床尾。他為免觸碰到X，便面向42號病床，以背對背方式離開走廊。期間臀部意外撞到X的臀部。

辯方質疑X的證供不可信

辯方指，X的證供不可信和不可靠，並指X在書面口供稱臀部遭微暖的物件觸摸，庭上則指遭被告的手觸摸，質疑其說法不一致。裁判官不同意辯方的質疑，認為兩者沒有矛盾。

叫X讓露只需很短時間

裁判官認為，X作供誠實可靠，不接納被告自辯的說法。就被告稱想盡快下班或查看其他病人，因此沒有叫X讓路。裁判官認為這解釋不合理，指該走廊狹窄，被告簡單著X讓開只需很短時間，不影響工作。惟被告沒有這樣做，反而選擇在走廊通過。

認為行為屬故而且猥褻

裁判官亦不同意辯方所指，該觸摸可能屬意外，反指X臀部被手觸摸，認為屬有意，亦屬猥褻，因此裁定被告非禮罪成。

求情稱案件只涉一下非禮動作

辯方求情時指，被告案發時為病人服務助理，月入約1.7萬元，案件只涉一下非禮動作，為時約一秒。被告和X是同事，犯案不涉違反誠信。辯方亦呈上多封求情信，被告亦在求情信指向法庭和X道歉，稱他感到後悔，已得到極大的教訓，不會重犯。望裁判官考慮被告初犯等，不判處監禁。

裁判官先替被告索取背景報告，把判刑押後至9月16日，期間被告還押。