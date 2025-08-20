醫生關國安涉非禮21歲女護士　官不信女事主誣告　再裁罪成囚6周

六旬醫生關國安涉5年前在停車場內，向一名當時21歲診所女護士上下其手，並一邊說：「我控制唔到…..」醫生否認指控，並指事主想他當其「Sugar Daddy」，因未成功而才誣告他。醫生一度裁定非禮罪成，上訴得直後，早前在九龍城法院重審。裁判官曾慶東今(20日)在九龍城裁判法院再裁決，認為辯方指事主誣告說法不合理，再裁定醫生非禮罪成，判監6星期。



被告關國安，65歲，醫生，被控兩項非禮罪，指他於2020年3月14日在尖沙咀海運大廈停車場及其私家車內猥褻侵犯女子X。

被告關國安。(資料圖片)

事主X在2017年已在被告診所工作

女事主案發時21歲，她自2017年起在被告的診所當助理護士，負責處理文書事務。當發當日X首次與被告單獨午膳，X上了被告的七人車往尖沙咀午餐，被告駕車駛至海港城的停車場並下車後，被告突然拖住X的手，X稱她曾問被告：「你係咪當我女呀。」被告回應：「一半一半啦。」被告午膳期間提及他可資助X 修讀護理課程，並問X：「你係咪想做我girlfriend。」

被告摸X胸並稱失控

午飯後，X上被告車的後座，被告半個身進入車廂欲拉開X的口罩，又隔著X的衣服在難X左胸上打圈，並伸手入X的連身裙，隔著胸圍撫摸X的左邊乳房約1分鐘，期間被告有稱：「我失控，我失控，我控制唔到……」

X與被告關係良好無理由誣告

曾官裁決時指，X在診所工作時，與被告關係良好，無理由要誣告被告。X亦未有向被告示愛，若X如辯方所言，有意圖想被告做其「Sugar Daddy」，不可能工作至案發前都沒有跡象，認為辯方說法不合情理。

被告警誡下有提伸手入X的裙內

辯方另質疑，X未提她當時未戴安全帶，曾官認為被告警誡下已提及伸手入X的連身裙撫摸其腰部，顯示即使有佩戴安全帶，被告仍有機會作出同類行為，故裁定他非禮罪成。

兩次審訊至今歷時5載

辯方求情指，被告1960年在柬埔寨出生，年幼喪父，其後流落到泰國難民營，輾轉到澳洲讀醫科，1994年來港執業，與妻育有3名女兒，家庭須依賴他供養。被告患睡眠窒息症，須靠呼吸機入睡。他因本案感到焦慮。上次判刑時已還押21天，案件至今已5年，他經歷兩個審訊，望法庭輕判。

衝動犯案致名譽受損或未能行醫

曾官判刑時指，案件重審，事主要兩度出庭，她作供時情緒波動，更要中斷休息以平復心情。被告是她的老闆，她亦需要這工作，她要鼓起很大勇氣挺身而出指證被告，並即日辭職。考慮到被告並無刑事紀錄，只是一時衝動犯案，重犯機會低，本案亦令其名譽受損，並要接受醫務委員會的紀律聆訊，最終判他入獄6星期。

案件編號：KCCC790/2024