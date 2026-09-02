廉署推《電腦系統誠信安全標準》　助部門提升管控功能堵貪污漏洞

廉署今日（2日）舉行《電腦系統誠信安全標準》發布典禮暨專題研討會。廉政專員胡英明稱，有關標準制訂了12項核心管控功能，務求提升政府部門電腦系統安全以及加強監察異常事件能力，同時提升防貪能力，強化誠信管治和操守，形容是「花少錢、辦大事」的投資。



廉署今日舉行《電腦系統誠信安全標準》發布典禮暨專題研討會。（資料圖片）

供部門加入招標文件讓承辦商設計

胡英明指，系統漏洞衍生的風險是大家難以估計，一旦系統被濫用、資料被刪改、正規流程被繞過，不單會滋生貪污的風險，更可能直接損害政府公信力。

他指，今次推出的《標準》，包括12項核心管控功能，包括加入使用者身份驗證、將申報利益衝突及審批流程內置於系統，以及存取紀錄與異常提示等。他指，《標準》不複雜或深奧，供部門加入招標文件讓承辦商設計，長遠減少違規機會，免卻日後龐大的調查成本、系統的修復費用以及產生公關危機，是提升部門的整體必要的「花少錢、辦大事」投資。

署理創新科技及工業局局長張曼莉則表示，今日推出的電腦系統誠信安全標準，將能支撐廉署秉持的誠信管治核心價值。這套標準由廉署諮詢數字政策辦公室及學界專家後制定，提供一個實用框架，讓各決策局和部門在電腦系統設計初期，已經將誠信管治融入其中。這種預防勝於補救的思維，對推動高質量的數字政府發展至關重要。

各部門就電腦系統申撥款時引入自行評估機制

她指這套標準，以及將會在局和部門申請電腦化計劃撥款時引入的自行評估機制，將能顯著提升各局和部門對貪污、利益衝突及其他誠信挑戰的警覺性。而創新科技及工業局和數字政策辦公室會繼續與廉署緊密合作，全力支持標準的推廣與應用，將誠信管治理念深植於更多創科項目之中。