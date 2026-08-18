將軍澳Monterey維修工程2物管人員交假報價單涉款60萬　裁定罪成

兩名物管公司工程人員，在處理將軍澳私人屋苑Monterey多項小型維修保養工程時，使用近120份虛假報價單誤導物業管理公司，工程涉款總值約60萬元。二人涉違反《防止賄賂條例》遭廉政公署起訴。其中一名被告早前認罪，餘下一名被告今日（18日）在觀塘裁判法院被裁定罪名成立。



將軍澳區MONTEREY錄一宗撻訂，買家損失159.5萬元。

兩被告為上司下屬 任職夏利文物業管理有限公司

被告楊國新（30歲）為夏利文物業管理有限公司前高級工程主任，經審訊後被裁定一項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名成立，違反《防止賄賂條例》。楊國新的下屬管懷鋒（32歲），為夏利文前工程主任早前已認罪。

裁判官丘國新指案情嚴重，案件牽涉相當數量的虛假報價單，被告行為違反誠信。裁判官將案件押後至8月28日判刑，期間楊國新還押懲教署看管，以待索取其背景及社會服務令報告；管懷鋒則獲准保釋，以待索取其社會服務令報告。

兩名物管公司工程人員，在處理將軍澳私人屋苑Monterey多項小型維修保養工程時，使用近120份虛假報價單誤導物業管理公司，工程涉款總值約60萬元。二人涉違反《防止賄賂條例》遭廉政公署起訴。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

涉提交近120份虛假報價單 以便直接批出訂單

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查。案發時，夏利文為將軍澳私人屋苑Monterey提供物業管理服務。楊國新及管懷鋒被派駐該屋苑，處理樓宇保養或維修工程採購事宜。根據公司指引，任何金額20,000元以下的小型工程，須取得最少三間承辦商的報價。

案情透露，兩名被告於2023年2月至4月期間向三間承辦商批出近60張工程訂單，總值約60萬元。夏利文進行內部審計時，懷疑二人未有遵從指引索取足夠報價單，直接批出訂單。

二人其後向公司提交近120份虛假報價單，聲稱報價單由17間承辦商提交。惟廉署調查發現，文件實由兩名被告偽造，該17間承辦商從未就相關工程發出報價單。