新皇崗口岸｜跨部門會議檢討演練　跟進車流管理、提升Wi-Fi服務

新皇崗口岸即將開通，十多個政策局及相關部門，今早召開跨部門準備工作會議，全面檢視近日多場大型演練的整體成效。政務司司長陳國基在社交平台表示，重點跟進人流車流管理、交通配套協調，以及測試期間所發現的各項細節問題，冀以最嚴謹的態度，確保口岸能安全、暢順、高效啟用。關口WIFI早前被揭運作緩慢，他特別提到，將提升香港關口提供的免費Wi-Fi服務。



新皇崗口岸8月29日進行第四次大型演練，超過兩萬名公務員參與，現場人頭湧湧。（資料圖片 / 湯致遠攝）

關注開通初期、節假日人手調配 確保應對跨境需求能力

新皇崗口岸於上周六（29日）舉行2萬人大型演練時，被揭網速緩慢。(詳見另稿)陳國基在文中表示，將提升香港關口提供的免費Wi-Fi服務，讓Wi-Fi服務能更好滿足口岸人流的需要，提升整體體驗。

陳國基表示，隨着準備工作進入最後階段，已特別要求各部門在細化運作安排時，必須重點關注開通初期及節假日的人手調配，確保應對跨境需求的能力；同時要與內地對口單位保持緊密溝通，建立高效聯動機制，務求突發事件發生時能即時協調應變。

他又在文中說，自港方口岸區於7月31日成立以來，特區政府已由保安局牽頭成立「皇崗口岸測試及演練跨部門工作小組」，至今已完成超過100項系統測試、壓力測試及演練，涵蓋跨境協作、清關能力及應變機制，並持續改善運作安排。