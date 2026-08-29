新皇崗口岸｜開通後可用身份證或回鄉證過關　2萬人壓測WiFi變慢

新皇崗口岸今日（29日）進行第四次大型演練，動員兩萬名公務員參與。演練首次測試供車輛通關的「聯合一站式」車道，過程順暢。不過，現場Wi-Fi接收緩慢，記者進行兩次實測，分別錄得330Kbps及3.1Mbps的網速，與公用Wi-Fi網速標準至少要有10至30Mbps相距甚遠。保安局局長鄧炳強指，Wi-Fi在人多位置，尤其是排隊區域十分緩慢，形容情況不理想、需要改善。



鄧炳強又指，已與廣東省相應機構協調，當新皇崗口岸正式開通後，港人使用e-道時，不論在香港或內地，也可以隨意出示回鄉證或香港身份證過關。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑建議當局，只要在可行情況下再增加Wi-Fi接點，相信便能滿足正常用途。



新皇崗口岸今日進行第四次大型演練，動員兩萬名公務員參與。（湯致遠攝）

現場Wi-Fi網速頗為緩慢。記者進行兩次實測，分別錄得330Kbps及3.1Mbps的網速，與公用Wi-Fi網速標準至少要有10至30Mbps相距甚遠。（湯致遠攝）

保安局局長鄧炳強指，Wi-Fi在人多位置，尤其是排隊區域十分緩慢，形容情況不理想、需要改善。（湯致遠攝）

新皇崗口岸的e-道。（湯致遠攝）

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演練首次測試供車輛通關的「聯合一站式」車道。參與車輛分批經新連接路駛入口岸，於「海關前置亭」接受風險評估後，進入「聯合一站式」車道進行「五方查驗」，透過車道旁的「信息採集一體機」進行體溫、證件、容貌及指紋資料採集，一次過完成深圳出入境邊防檢查總站、深圳海關、香港海關、香港衞生署和香港入境處的清關程序。

另外，香港海關在口岸車輛查驗區作演練示範，模擬發現可疑車輛，分別派出搜查犬及使用「流動X光車輛檢查系統」作出檢查。消防處亦進行火警演練，模擬有電動車起火，皇崗消防局人員開喉灌救，以高壓噴霧喉筆、滅火氈等專用裝備滅火，救護人員亦在場為傷者治理。

消防處進行火警演練，模擬有電動車起火，皇崗消防局人員開喉灌救，以高壓噴霧喉筆、滅火氈等專用裝備滅火。（湯致遠攝）

消防處進行火警演練，模擬有電動車起火，皇崗消防局人員開喉灌救，以高壓噴霧喉筆、滅火氈等專用裝備滅火。（湯致遠攝）

救護人員在場為傷者治理。（湯致遠攝）

鄧炳強：人多位置Wi-Fi尤其緩慢

保安局局長鄧炳強指，今次演練出動300輛私家車及300輛巴士，模擬口岸人流高峰期。他說，今次演練較平時車流多出40%，要等候十分正常。他親自在場實測，也等了大約10分鐘。另外，今次亦開放所有出境櫃位，出動的工作人員較上次多了數倍。

今日演練出動300輛巴士。（湯致遠攝）

今日演練出動300輛巴士。（湯致遠攝）

今日演練出動300輛私家車。（湯致遠攝）

今日演練出動300輛私家車。（湯致遠攝）

不過，現場Wi-Fi網速頗為緩慢。記者曾即場進行兩次實測，分別錄得330Kbps及3.1Mbps的網速，與正常網速10至30Mbps相距甚遠。鄧炳強表示，在人多位置，尤其是排隊區域，Wi-Fi十分緩慢，形容情況不理想、需要改善。

到內地還是回港 也可隨意出示身份證或回鄉證

鄧炳強提醒，以往從香港到內地時需出示身份證，從內地回港則需出示回鄉證；但在新皇崗口岸使用e-道過關時，不論到內地還是回港，也可隨意出示身份證或回鄉證。他又指，測試暫時告一段落，將在作檢討後再決定要否進行全流程測試。

新皇崗口岸的e-道。（湯致遠攝）

新皇崗口岸的e-道。（湯致遠攝）

新皇崗口岸的e-道。（湯致遠攝）

新皇崗口岸的e-道。（湯致遠攝）

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑籲當局再增加Wi-Fi接點。（資料圖片）

方保僑籲當局再增加Wi-Fi接點 相信可滿足正常用途

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，據他了解，今日參與演練的人群均被要求連接Wi-Fi訊號，以測試最極端的上網環境，惟正常情況下，市民或旅客都攜有電話卡或數據卡，不可能有數千人同時間連接同一層的Wi-Fi系統，而實際上每個Wi-Fi接點只能容納數百人連接，因此今日的演練已超出各Wi-Fi接點的承受上限。

方保僑又指，去年跨境口岸發生的上網訊號癱瘓事件，與電訊網絡供應商的基站相關，即與今次事件不同。他並強調Wi-Fi不是電訊級設備，若Wi-Fi接點距離太近將會互相干擾，因此他建議當局，只要在可行情況下再增加Wi-Fi接點，相信便能滿足正常用途。