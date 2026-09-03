于品海｜變革十年：香港要「由零到一」　以改革破除利益藩籬

【編按】《香港01》今日舉辦創立十周年慶祝酒會，創辦人于品海先生特為此撰寫特刊文章，回顧《香港01》在時代洪流中誕生的初衷與引領傳媒變革的歷程。



2016年初，《香港01》創辦人于品海在創刊酒會上致辭時表示，《01》希望透過互聯網和媒體，尋找一個全新的討論問題方式。（羅君豪攝）

十年巨變超乎想像 亂局中呼喚「改變」

十年光陰，足以讓滄海變桑田。這並非單純因為時間的流逝，而是因為特定的歷史事件劇烈衝擊了我們對時局的想象。

十年之前啟動的《中國製造2025》讓西方世界今天驚覺「天要變了」；2016年開始的十年，社會動蕩讓香港面目全非。這十年間，中國電動汽車與新能源產業以碾壓之勢領跑全球；十年前還默默無聞的長鑫科技或DeepSeek，如今已嶄露頭角；彼時中國芯片制造尚無話語權，大飛機C919尚未問世，空間站更是不存在，稀土為何物也鮮有人知。至於香港，十年前旺角騷亂爆發，議會與街頭的亂象曾是常態，的士與網約車還在混戰，尚未有《國安法》與23條立法，甚至在動蕩中換了三任特首。那時，誰又能預料特朗普會入主白宮？更令人唏噓的是，十年後他竟仍然是美國總統。俄烏戰火未熄，中東衝突難止，巴勒斯坦人慘遭塗炭，而中國解放軍的實力已舉世矚目，兩岸化解歷史僵局的路徑也日漸清晰——這一切，十年前皆在眾人的想象之外。

我們創辦了《香港01》。它的名字本身就是一種呼喚——「香港要由零到一」，創刊口號是寄望於社會：「是時候改變了！」

正是在這樣的混亂中，我們創辦了《香港01》。它的名字本身就是一種呼喚——「香港要由零到一」，創刊口號是寄望於社會：「是時候改變了！」旺角騷亂發生後，我們添了一句：「社會撕裂、大家都輸」，試圖警醒世人，當時的香港絕非幾個人在鬧事那麼簡單。一語成讖，這段經歷注定刻骨銘心，數十年後香港人恐怕都難以忘卻。

拒絕無意義身份政治 在客觀環境中找準定位

從歷史長河看，十年不過彈指一揮間。回想文革十年，或許只剩一絲唏噓，國家隨後走出困局，那段難以磨滅的記憶反倒成了憶苦思甜的插曲。若以鴉片戰爭為參照，十年微不足道；對照新中國成立，十年亦不過是長空一瞥。然而，這十年不同於那十年。對於數百萬香港市民而言，在思考前路時，絕不應輕易抹去剛剛過去的這十年。

俗話說，「好了傷疤忘了疼」。中央和特區政府年年強調國家安全，這就像父母的叮嚀，聽起來或許啰嗦，但一旦身陷險境，必然後悔當初未聽勸誡。《國安法》和23條固然重要，但卻是應對危機的配合措施。法律是危險發生後的補救，至於能否起到威懾力，還要看我們是否時刻保持警覺。

《香港01》舉行「土地大辯論高峰論壇」，邀請多名嘉賓就「土地選項爭議」及「長遠城市規劃」等議題進行討論。左起：曾鈺成、黃遠輝、于品海、施永青及伍美琴。（李澤彤攝）

由於社會受到巨大衝擊，曾有人懷疑《香港01》是「黃」的，有人指責我們太「藍」，更有人批評我們太「紅」。對於這些標簽，我們當時只能一笑置之。香港早該擺脫毫無意義的身份政治，標籤不過是某些人無所事事時的selfie。或許有人曾在幻想中因自己的「顏色」獲得過滿足，卻逃避不了人終究是物質存在，必須在客觀環境中找到自己角色的定理。無論過去、現在還是未來，香港必然既是藍的、黃的，自然也是紅的。

物必先腐而後蟲生 香港應對危機需要「兩破」

《香港01》一直堅信：物必先腐而後蟲生。香港應對安全危機的最佳手段，正是習近平主席所講的「破除利益固化藩籬」和「破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題」。這兩個「破」，意味着主動替換掉不符合新環境的舊狀態，是積極、主動、有為的變革，亦即是「改革」。當香港不知何去何從時，中央政府提出這兩個「破」，要求香港「積極穩妥推進改革」、「着力提高治理水平」，當然是意有所指。改革阻力雖大，但這屆政府終於邁出了第一步，可喜可賀。

《香港01》的努力同樣結出了碩果。十年前創刊時我們就指出：「線上的世界成為主導現實世界的動力。當社交形式伴隨互聯網和智能手機的普及而發生變化，作為聯系這種社交形式的媒體，既需要參與這種變化，更應引領這種變化。」我們不僅參與了傳媒生態的數字化轉型，更通過互聯網思維引領了整個傳播行業的變革。以新聞媒體與輿論的關係為例，講了話、發表了意見，若無人看見、無人聽懂、無人認同，也是枉然。有效的媒體必須擁有「擴音器」，當你敲擊鍵盤，若無互聯網和有效推送平台幫你聯系受眾，那便只是在自娛自樂。《香港01》一直要求同事對社會事態做出回應，絕不能閉門造車。負責傳播和應對輿論的同事與記者、編輯分工合作，送出去的不只是信息，還有我們的價值觀。堅持與社會節奏同步，缺一不可。

歷經十年奮鬥 穩居本地媒體受眾規模之首

《香港01》相信香港可以成為一個團結進步的社會，我們拒絕為與公義無關的「民主、自由」想象而身陷意識形態衝突，更不願服務西方因地緣政治需要將香港改造為針對國家的輿論場。當我們談論權利的重要性時，更要關注權利與他人的關係，真正的自由必須符合自己生存的客觀環境。香港有能力為所有市民提供高品質生活，有能力擺脫那種與現代治理無關的政治虛耗，更應堅信與內地融合發展是香港必須爭取的路徑。只有這樣，香港才能在百年未有之大變局中安身立命。

2024年6月28日，《香港01》舉行8周年慶祝酒會。（資料圖片）

我們對香港過去十年的遭遇感到沮喪，但亦為能在變局中成為社會輿論的穩定力量、講好香港與國家的故事而感到興奮。這既是踐行新聞人責任的喜悅，更是因有幸參與推動香港進步而自豪。經過十年奮鬥，《香港01》幾年前便已穩居香港新聞媒體受眾規模之首，是全港四大流量平台中唯一由香港人經營的媒體，足以與國際科網巨頭並駕齊驅。互聯網普及後，這種格局在香港前所未有。其單月全球不重複讀者數高達1,700萬，其中香港讀者達500萬。試想，如果我們從未起步，香港今天的輿論格局會是「躺平」還是「波濤洶湧」？

順應社會發展規律 全面改革尋找香港新角色

「不積跬步，無以至千里；不積小流，無以成江海。」改革是眾望所歸，但事物變化有其自然規律，社會轉型不可能一蹴而就，卻也不能不邁出第一步。若無具有遠見的領導者，變革難以順遂；若無破釜沉舟的魄力，突破舊體制自然舉步維艱。中國的巨變，若少了毛澤東、鄧小平和習近平這樣的領袖，估計無人能預想今日之成就，更難想象中國能再次屹立於世界舞台中央。

香港和西方都曾經鶴立雞群，為何驟然間感覺虎落平陽？荀子早有提醒：「不登高山，不知天之高也；不臨深溪，不知地之厚也。」自詡引領人類文明數百年的西方都能迷失方向，改革開放後被視作經濟模範的香港，又何必深信自己是常勝將軍？人類常犯的錯誤，便是將自身的感受視作世界的中心及歷史的終結。美國人自認是上帝的選民，傲視全球；法國人以為大革命代表了全人類獲得自由；香港人曾以為自己很現代，對大陸的「窮親戚」指手畫腳。歷史證明，這些都只是滄海一粟。如今，香港人不再有底氣輕視「窮親戚」，美國不再讓人相信它是例外，法國人正在為自由反抗自己的國家。唯一該信奉的格言是：歷史從未停步，應對和引領變化是人類的宿命，香港不例外，美國更遑論終結歷史。

《香港01》並不特別，它只是順着發展規律和社會變化，找到了與民意結合的路徑，在輿論領域打開了一扇窗。國家的改革亦然，中國共產黨在深刻認識歷史規律及人民需求後，為這個古老國家找到了應對時代挑戰的「中國式現代化」。香港要做的，就是下定決心，全面推進改革，尋找符合香港和國家需要的新角色，為香港人建立幸福社會提供指引。