宏福苑業主大會｜法團戶口結餘1160萬　每戶獲5400至6300元退款

大埔宏福苑法團管理人「合安管理有限公司」相隔約一個半月，今晚（2日）再召開法團特別業主大會，場地繼繼分散在四個地點。親身及授權出席的業主人數為204人，佔全體業主11.09%。



合安公佈，法團戶口結餘扣減預計開支後，可退款1,160萬元給原業主，賣業權並不影響退款，每戶視乎業權份數，可獲5,400至6,300元退款。



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宏福苑法團管理人「合安管理有限公司」今日（2日）召開大火後第二次特別業主大會。（任葆穎攝）

204業主出席 佔11.09%

今次大會與上次一樣，分散在四個地點，在大埔社區中心、啟德社區會堂、華貴社區會堂及天暉路社區會堂進行。親身出席的人士透露，在大埔有約200人出席，啟德有30多人出席、華貴有約30人，天水圍有約10人出席。有家屬陪同業主出席。

合安公佈，親身及授權出席的業主人數為204人，佔全體業主11.09%，達到第344章《建築物管理條例訂明業主大會要有10%業主出席的要求。

會議只有三項議程，包括匯報法團日常營運基金的最新情況、匯報屋苑各項服務合約的狀況及跟進進度及其他事項。

合安公佈，親身及授權出席的業主人數為204人，佔全體業主11.09%，達到第344章《建築物管理條例訂明業主大會要有10%業主出席的要求。

宏福苑法團管理人「合安管理有限公司」今日（2日）召開大火後第二次特別業主大會。（現場人士提供照片）

合安：業權即使已轉讓 原業主仍可獲退款

合安物業服務總監陳偉光匯報，法團截至今年6月30日，現金結餘有3,920萬元。市建局另通知，法團申請過樓宇排水系統維修資助計劃，資助800萬元獲批。陳偉光稱很快就會收到這筆錢。

在預計支出方面，有2,086萬元是正在退回給原業主的大維修基金，合安陸續處理中，並已有1億元退回給相關業主。有106萬元按服務合約應付未付的款項；有約265萬元是管理費按金及其他按金。另有1,100萬元，是上屆法團與石油氣公司簽了十年合約的金額。

在法團結餘扣減預計支出後，合安能用作退款的金額，有1,160萬元，每戶可獲5,400至6,300元的退款。陳偉光再稱，業權即使已轉讓，原業主都可獲退款。

合安物業服務總監陳偉光（中）。（現場人士提供照片）

在法團結餘扣減預計支出後，合安能用作退款的金額，有1160萬，每戶可獲5400至6300的退款。（現場人士提供照片）

在法團結餘扣減預計支出後，合安能用作退款的金額，有1160萬，每戶可獲5400至6300的退款。（現場人士提供照片）

下周三起網上登記退款 欠款原業主要交錢

合安將9月9日中午12時至9月16日開放退款登記平台。居民可預約到五個民政諮詢中心、一戶一社工及區議員辦事處協助代領。合安稱，有九成半業主已成功登記宏福苑網頁的帳戶。

合安在早前的業主簡介會稱，有部份原業主仍未交大維修款項。合安稱，單位如在9月6日後仍有欠款紀錄，要將款項存入宏福苑法團的中國銀行戶口。

7月開會後議決再開業主大會

宏福苑法團管理人「合安管理有限公司」7月19日召開大火後首次法團特別業主大會，會上通過議決，須於兩個月內再次召開業主大會。當時親身及授權出席的業主人數為414人，佔全體屋苑總業權份數20.99%。