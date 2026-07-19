宏福苑業主大會｜業主盼合安助取樓宇勘查報告　會後始定賣業權否

宏福苑法團管理人「合安管理有限公司」今日（19日）上午11時召開法團特別業主大會，於大埔、啟德、香港仔與天水圍以廣播形式同步進行，主要議程包括匯報與前業主立案法團之交接進度、匯報工程保險和屋苑保險之跟進情況及進度等。



有居民表示，不少街坊希望開會後才決定賣業權否，惟坦言對業主大會沒有期望，對於合安刪減及修改業主提出的議程感到失望，期望合安作為居民與政府溝通的橋樑，能收集居民意見，向政府反映。亦有居民表示，希望合安代表居民向政府索取大廈勘查報告。



《香港01》宏福苑五級火專頁

【宏福苑大火YouTube Playlist】

2026年7月19日，宏福苑法團管理人合安舉行特別業主大會，會場外圍已架設擋板，遮擋場內情況。（夏家朗攝）

2026年7月19日，宏福苑法團管理人合安舉行特別業主大會，有業主旅遊巴到場。（夏家朗攝）

宏建閣居民李先生說，對業主大會沒有期望，因與上次合安簡介會的議程無甚分別，但由於想知道最新消息，故仍然到場。（夏家朗攝）

宏建閣有居民直言沒有期望 最關注將部份樓宇維修重建的可能性

宏建閣居民李先生今早說，對業主大會沒有期望，因與上次合安簡介會的議程無甚分別，但由於想知道最新消息，故仍然到場，希望合安今次有所改善。他稱，最關注將部份樓宇維修重建的可能性，但對於合安刪減及修改業主提出的5個議程，包括刪去原址重建的討論，他感到失望。

李先生指不少街坊盼業主大會後始決定賣業權否：宏福苑係不變嘅情懷

李先生解釋，不少街坊希望開會後才決定賣業權與否，他形容對宏福苑有情意結，希望能原址重建，他又引述聽證會內容指，宏建閣只有一個單位嚴重受損，「始終宏福苑住咗咁耐，細路仔、屋企人、街坊，由細到大，呢個係不變嘅情懷。」他稱，合安作為居民與政府溝通的橋樑，他希望合安能收集居民意見，向政府反映。

他又不滿合安分開4個場地舉行業主大會，憂慮或窒礙居民之間交流意見，批評合安安排不周到，「大埔咁大件事，搵翻1,900幾戶業主係咪咁困難？」他又擔心屆時未能發問，或問題早已內定。

居民葉家駒表示，希望合安代表居民向政府索取大廈勘察報告。（夏家朗攝）

居民稱合安有絕對職能與義務代表居民向政府索取大廈勘查報告

居民葉家駒表示，希望合安代表居民向政府索取大廈勘查報告，強調合安有絕對的職能與義務去為業主捍衛權益，積極向政府爭取公開資訊。他又指，「你唔可以等到所有事情都處理完先交代」，因為不少街坊的單位都完好無缺、「甚至灰塵、燻黑都無」，「期望當局畀一個更加令我哋信服的理據，點解一定要拆咗八座（宏福苑大廈）。」

76歲的業主梁伯伯表示，期望今日合安交代更多保險索償進展，又期望得知當初「火險」經手人及佣金去向。（香港01記者攝）

在天水圍會場，76歲的業主梁伯伯表示，期望今日合安交代更多保險索償進展，又期望得知當初「火險」經手人及佣金去向。他又擔心一旦簽署文件出售業權，便會喪失大廈業主的身分，日後無法順利獲發保險等賠償。他又指，業主要求「十樣嘢，但合安做得三樣」，認為做得不夠好。

梁伯伯又表示，「我哋個單位呢，幾好風水㗎，都有啲海景睇吓」，惟兒子已決定與政府「樓換樓」。不過即使決定售業權，他指亦「絕對唔會咁快賣」，「各樣嘅手續都未清楚㗎嘛。」