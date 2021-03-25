旅遊事務署推「城市景昔」360度歷史全景圖　中環尖沙咀率先登場

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-25 12:29

受新冠肺炎疫情影響，本港實施封關措施已逾一年，為旅客重臨香港再作準備，旅遊事務署今日（25日）推出「城市景昔」旅遊項目，利用擴增實境（AR）和多媒體技術，將香港歷史全景圖像，結合現場真實全景，讓市民和旅客透過手機同時置身過去和現在。現時「城市景昔」會率先在中環及尖沙咀共13個指定地點推出，包括愛丁堡廣場、前九廣鐵路鐘樓等，預計稍後會陸續擴展至其他地區。

旅遊事務署今日推出「城市景昔」旅遊項目，市民和旅客只需使用手機下載「城市景昔」App，掃描安裝在指定地點的「AR時鐘」，由歷史照片，以及本地青年藝術家畫作整合而成的360度歷史全景圖像，便會躍現眼前。App內設有自拍功能，市民和旅客可透過社交媒體分享「城市景昔」的體驗，亦可瀏覽App內的地標照片和資訊，加深了解本港歷史。

首先推出中環7個指定地點、尖沙咀6個指定地點

「城市景昔」會率先在中環7個指定地點、尖沙咀6個指定地點推出。中環的指定地點包括愛丁堡廣場、遮打道（近文華東方酒店）、德輔道中（近遮打花園）、皇后像廣場、畢打街（近環球大廈）、荷李活道（近PMQ元創方）及砵典乍街（近大館）。

而尖沙咀的指定地點則包括九龍公園徑（近香港基督教青年會）、彌敦道（近香港喜來登酒店）、梳士巴利花園、梳士巴利道（近香港文化中心）、前九廣鐵路鐘樓及尖沙咀海濱長廊。

「AR時鐘」設置在該批地點重新設計的旅客指示標誌上，每組指示標誌配有不同的顏色組合，在設計中亦加入了香港建築的元素。

商務及經濟發展局局長邱騰華認為，「城市景昔」是推動文化、創意和智慧旅遊的重要項目。縱使疫情對旅客出遊造成不便，但會繼續提升景點的吸引力，展現本港獨特文化和歷史，為旅客重臨香港做好準備。

旅遊事務署指，預計項目稍後會陸續擴展至其他地區。（政府新聞處提供）

預計稍後會陸續擴展其他地點

旅遊事務署又指，「城市景昔」App可於Apple App Store和Google Play免費下載，市民和旅客亦可透過「城市景昔」網站以遙距體驗。而該項目由署方委託城市大學楊建文講座教授（媒體藝術）邵志飛及團隊研發和製作，預計稍後會陸續擴展至其他地區。