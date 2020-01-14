政府擬向海洋公園泵水106億大翻新　旅遊事務專員：做得好可回本

海洋公園連年虧蝕，政府擬申請撥款106億元「救亡」，未來7年將設增20個景點，劃分7大主題區，有12項現有設施則會關閉拆卸。 海洋公園公司行政總裁李繩宗今早（14日）接受電台訪問時表示，計劃完成後料於2027/28年度入場人次可達至750萬，未來希望吸引更多本地客、來自世界各地的高端自由行。 旅遊事務專員黃智祖則強調，是次撥款不是一個「短期方案」，「做得好會有足夠客源、盈利，再去做足夠投資，自己回本。」

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海洋公園公司行政總裁李繩宗在港台節目上表示，樂園的新發展方向，在年半前已開始進行研究，並考慮了近期社會事件的影響，未來希望吸引更多本地客、來自世界各地的高端自由行旅客，料完成計劃後入場人次於2027、28年可達至750萬。他期望，入園人士比例四成本地客，四成內地自由行，餘下便是海外旅客。

李：未來可吸引一定人次入場

對於海洋公園未來數年發展，李指公園過去有不斷推出新措施，如在機動遊戲加入VR元素，開拓新機動遊戲、表演節目，未來又會開放新的動物館、水上樂園，相信仍可吸引一定人次。李繩宗亦在商台節目《在晴朗的一天出發》又表示，樂園過去的教育工作表現出色，在日後新落成的設施中，特別推介叢林歷奇新園區，園區內將有攀石、室內動感過山車及繩網陣等。

海洋公園公司行政總裁李繩宗在港台節目上表示，樂園的新發展方向，在年半前已開始進行研究，並考慮了近期社會事件的影響。（資料圖片）

旅遊事務專員黃智祖亦在電台節目強調，是次撥款不是一個短期方案，解釋「做得好會有足夠客源、盈利，再去做足夠投資，自己回本。」他認為，公園有其獨特性，包括位置近市區、保育主題、臨海地點等，更有一定的社會、教育使命，如長者可免費入園，是商業化主題公園做不到的。

香港專業教育學院（黃克競）酒店及旅遊系高級講師黃家榮分析，撥款106億的決定在商業角度難以肯定，惟海洋公園有其社會角色，包括在推動環保、教育，與此同時能吸引旅客。他認為，旅客著重「體驗式旅遊」、新鮮感，海洋公園在翻新時，除硬件外，亦應考慮如何以軟件配合。

聽眾：拋入咸水海

然而，亦有聽眾對撥款決定感不滿。趙女士直批海洋公園公司董事孔令成自上任後，公園的業已每況越下，質疑其能力，建議應先進行內部人力資源調配，否則106億如同「拋進咸水海」 .