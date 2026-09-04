【熬夜飲酒】肥肝指數爆表?百人實證：靠「健肝寶」成功逆轉肥肝!

娛樂圈甚至日常都市生活，竟然普遍出現「爆肝」潮？作為藝人或忙碌都市人，表面生活多姿多彩，但背後亦有許多不為人知的辛酸——除了工作要捱更抵夜，又可能要應酬豪飲，甚至因為工作不定時、飲食無定時。



近日就有不少藝人及公眾人物發現自己肝臟出現問題！歌手小肥（徐智勇）、音樂人KB（李健宏) 都曾因肥肝問題而困擾。而走過肥肝之路的他們，都不約而同地推介一款護肝法寶——「健肝寶」，今次就和大家一起看看他們的逆轉肥肝過程！

小肥肥肝指數由嚴重284減到正常192變「小壯」

小肥曾公開自己肝臟有嚴重爆標問題，指數達驚人的284！ 小肥接受訪問時表示，一直「估」自己個肝有問題，但身體並無感到十分不適：「其實一直都覺得個人好易脹、冇乜精神，照鏡又發現面色唔係咁好。好坦白講，我以為真係開始老。」 直到做肝臟檢查，才發現自己出事。小肥表示自己用了「健肝寶」三個月之後，肥肝指數由嚴重的284減到理想數值192！ 他自知如果只靠運動，加上喜歡飲酒，根本不可能如此快有效果，現在「精神咗、身體冇咁腫脹，跑步又爽啲」，所以即使逆轉了肥肝，仍繼續每日食4粒「健肝寶」，而且飲酒前會食2粒打底，堅持護肝習慣。

KB忠告年過40要好好護肝唔好玩爆個肝

除了小肥，音樂人、公司老闆兼滑雪教練KB（李健宏），生活相當忙碌，亦因此養成不少壞習慣，例如食無定時、夜瞓愛食宵夜、飲食不健康（專食披薩、薯片和汽水等）。他驗到有輕度肥肝後，靠食「健肝寶」將肥肝指數由輕度255減至正常225，他亦因此有所抒發：「年過40要好好護肝，唔好玩爆個肝。」

驚！中等身型竟藏有346嚴重肥肝 參加「半年清肝挑戰」逆轉指數

不只明星藝人，很多香港人未必知道，肥肝問題其實隨時潛伏在日常生活中。早前過百位肥肝指數偏高人士參加為期半年的「百人半年清肝挑戰」，當中有不少真實個案證實，服用「健肝寶」半年後成功逆轉肥肝危機：

1. 中小企老闆李先生（重度肥肝逆轉至無肥肝）：工作忙碌的李先生餐餐外賣快餐，最愛雞排飯、燒味飯等重油重口味食物，又常因加班至晚上九點多才吃晚飯。當他發現自己出現「大肚腩」去做體檢時，發現自己有肥肝問題！堅持食了健肝寶半年後，指數大幅下降，由重度肥肝回復至無肥肝，肚腩更細了一圈。

2. 退休郭太（作息打亂照樣成功護肝）：郭太退休後作息時間打亂，經常凌晨才睡覺。原本以為年紀大身體機能自然下滑，經醫生建議定期驗身才發現患有肥肝。食了健肝寶半年後，肥肝指數明顯改善，精神亦大有提升，更主動介紹身邊朋友一同購買護肝！

3. IT主管陳先生（中等身型竟藏346嚴重肥肝）：陳先生屬於「飲酒應酬型」，日常加班壓力大、運動少，應酬時最愛飲白酒。雖然屬於中等身型，但體檢時竟驗出高達346的嚴重肥肝指數！ 參加清肝行動並堅持食半年健肝寶後，壞習慣雖難一夕完全改變，但飲酒後宿醉感大減、早起精神煥發，肝脂指數亦顯著回落。

肝臟專科醫生解構「中西合璧」配方更全面高效

肝臟專科醫生張振榕指出，要有效逆轉肥肝，揀選護肝產品時要更精明。市面上很多護肝產品只含單一西式成分（例如單靠磷脂護肝），缺乏了中草本作清肝消脂和解毒上的功效。

醫生解釋：「與只含單一成分的護肝產品相比，健肝寶蘊含中西科研配方，功效更為全面，對肥肝的針對性更高。」

【健肝寶5大中西健肝成分與優勢】

1. 中西合璧配方：獨有 Tri LiverPro™ 健肝鐵三角，獲權威大學科研實證有效減肥肝*。

2. 5大中西精華成分：

• 丹參：清肝消脂

• 雲芝：疏肝解毒

• 五味子：補益肝臟

• Vital PL™ 肝臟磷脂：高效護肝

• 維他命E：強效排毒和抗氧化

3. 安全可靠：香港 GMP 認證大廠出品，無重金屬或農藥殘留，可放心服用。

4. 適合對象：肝脂偏高、經常飲酒應酬、飲食重口味、夜瞓捱夜、生活忙碌及壓力大人士。

（資料及相片由客戶提供）