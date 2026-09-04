私營SEN訓練中心乏監管　梁文廣倡設立發牌制度

香港特殊教育配套不足。立法會議員梁文廣今日（4日）聯同特殊教育需要（SEN）兒童家長代表，約見勞工及福利局副局長何啟明及社會福利署代表，並提交政策建議書，要求政府加強支援SEN兒童。梁文廣指，現時私營SEN訓練中心如同「無王管」狀態，缺乏對師資、場地安全的監管，倡設立發牌制度，又建議探討政府與合資格私營機構以購買服務形式合作，彌補公營資源不足的問題。



梁文廣：私營SEN訓練中心 處於「無王管」狀態

梁文廣今日聯同特殊教育需要（SEN）兒童家長代表，約見何啟明及社會福利署代表。梁文廣指出，零至六歲為SEN兒童的黃金訓練期，但現時公營服務輪候時間漫長，不少家長被迫轉向收費高昂且缺乏監管的私營市場，每月學費開支動輒數萬元，經濟負擔極為沉重。

他提到，近日私營SEN兒童訓練機構「星兒發展中心」突然停運，更導致家長合共損失超過140萬元預繳學費，事件揭示私營市場監管嚴重不足。他形容，私營SEN訓練中心處於「無王管」狀態，既非補習社也非幼兒中心，缺乏對師資、場地安全、收費的規管框架，建議參考其他行業建立發牌或基本規管制度。

倡政府探討與合資格私營機構以購買服務形式合作

他又建議，政府設立合資格私營機構認可名單，讓家長有所依循。長遠而言，在確保質素的前提下，可探討政府與合資格私營機構以購買服務形式合作，彌補公營資源不足的問題。在師資培訓方面，他建議檢視資歷架構，讓特殊教育專業教師能在主流學校充分發揮專長。

家長代表：治療課堂堂數不足 家長被迫自費尋找私營訓練

家長代表表示，從懷疑子女有特殊需要、經健康院轉介到完成評估，往往需時一至兩年，評估後再輪候社署資助服務又要平均超過一年半，即使成功輪候，每週僅有數節治療課堂，亦不足以滿足子女需要，導致家長被迫自費尋求私營訓練。

何啟明：政府會在能力範圍內 提供公共服務支援

何啟明回應時表示，政府會在能力範圍內提供公共服務作為「兜底」支援，未來會研究理順跨部門銜接流程，提供更完善的公營支援服務。