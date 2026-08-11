教大調查：近九成幼師指缺人手推融合教育　倡參考中小學設SENCO

社署去年宣布分階段推行「學前康復服務──校本支援模式」，加強支援有特殊需要的學前兒童，同時過去十年學前康復支援的幼兒服務名額增加近兩倍，服務需求日益多元。



教大與非牟利幼兒教育機構議會研究發現，近九成受訪教師憂慮推行融合教育的資源不足，難以兼顧所有幼兒需要；僅有不足兩成教師認為現行師生比例足以有效推行融合教育。研究團隊建議，政府須檢視人手配置、服務量基準及校內支援安排，避免新增工作集中由前線教師承擔。



教大與非牟利幼兒教育機構議會研究發現，近九成受訪教師憂慮推行融合教育的資源不足，難以兼顧所有幼兒需要。（教大提供）

教大與非牟利幼兒教育機構議會，今年3月展開調查，收集459份有效問卷，並於首階段12間試行「校本支援」的幼稚園中，訪問9間學校共27位教職員。

研究指出，僅16.5%教師認同現行師生比例足以有效推行融合教育。超過八成半教師指出壓力主要來自工作量增加、注意力難以分配及缺乏資源及人手。約六成教師對於納入SEN幼兒後的教學水平、個人工作表現和相關壓力表示擔憂。

教大幼兒教育學系署理系主任劉怡虹教授建議，政府推行「校本支援模式」時，須同步檢視人手配置、服務量基準及校內支援安排，避免新增工作集中由前線教師承擔，令個別幼兒獲得的支援被攤薄。（教大提供）

此外，僅32.5%受訪校長認為現行政策及撥款機制能清晰有效地支援融合教育。有受訪校長認為，校本支援模式有助幼兒及早獲得服務，但對服務上限、資源配置、校內統籌及跨專業協作安排仍存在不少疑問。

教大幼兒教育學系署理系主任劉怡虹教授建議，政府推行「校本支援模式」時，須同步檢視人手配置、服務量基準及校內支援安排，避免新增工作集中由前線教師承擔，令個別幼兒獲得的支援被攤薄。政府亦須提供清晰政策指引，並明確訂明學校、服務機構及專業團隊的責任與協作安排。

教大幼兒教育學系高級講師蔡嘉雯補充，政府應建立持續專業培訓機制，加強幼兒觀察與識別等，並容許學校在人員變動後申請補充培訓名額。

非牟利幼兒教育機構議會執委會主席鄧明慧則建議政府參考中小學經驗，在幼稚園設立恆常的特殊教育需要統籌角色（SENCO），專責整合校內外資源，並將專業知識和支援經驗深植於全校教師團隊。（教大提供）

倡幼稚園設SENCO整合資源

非牟利幼兒教育機構議會執委會主席鄧明慧則建議政府參考中小學經驗，在幼稚園設立恆常的特殊教育需要統籌角色（SENCO），專責整合校內外資源，並將專業知識和支援經驗深植於全校教師團隊。