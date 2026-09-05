虐兒｜社署：已實行家訪檢查清單建議　更新指引加強評估危機

社會時有虐待兒童事件，社署轄下的「兒童死亡個案檢討委員會」，早在2015年建議社署家訪高危個案時，制定檢查清單，以協助家訪的工作員介入。不過有關清單一直未落實。社署今日（5日）表示，已在2020年更新「處理虐待兒童個案程序指引」，加強高危評估危機變項因素的部分，列出23個家庭評估危機變項，包括虐待事件嚴重性、照顧者照顧兒童的能力等，並就每個變項列明高、中、低危的指標，供家訪使用。



社署表示，「處理虐待兒童個案程序指引」在2020年大幅度更新，列出23個家庭評估危機變項。（資料圖片）

社署表示，完全接納並已實行委員會當年提出的有關建議，例如在2020 年大幅度更新「處理虐待兒童個案程序指引」的內容，加強高危評估危機變項因素的部分，列出23個家庭評估危機變項，適用於社工或相關專業人員進行家訪。

翻查「程序指引」，該23個家庭評估危機變項涉及引發事件、兒童、照顧者、家庭以及家庭與工作人員互動方面。每個變項列舉高危、中危及低危的指標，以「虐待事件嚴重性」為例，高危指標包括「身體有不同時間癒合的嚴重傷痕」；中危指標包括「身體有不同時間癒合的輕微傷痕／瘀傷」；低危則包括「沒有以往受傷的證據；很大可能為獨立事件」。

社署又指，已聯同衞生署及醫院管理局在2015年共同制訂「親職能力評估框架」，並於2023年更新，讓相關專業人士家訪時使用。另外，社署聯同相關政府部門及專業人士共同制訂《強制舉報者指南》，協助專業人員識別目標個案及早舉報和介入。