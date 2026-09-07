滴滴出行擬在將軍澳測試無人駕駛車　張欣宇冀結合網約平台拓商機

內地企業「滴滴出行」有意來港發展自動駕駛業務，擬今年內向運輸署申請自動車先導牌照，並於將軍澳區開展測試。運輸署自動駕駛車輛應用促進工作組成員張欣宇認為將軍澳是合適起點，預計一年內會在試點區域出現自動駕駛載客的模式，期望日後與網約平台結合，形成新的商業模式。



內地企業「滴滴出行」有意來港發展自動駕駛業務，擬今年內向運輸署申請自動車先導牌照，並於將軍澳區開展測試。（滴滴出行官網圖片）

張欣宇今日於香港電台節目中表示，去年已接獲消息指「滴滴出行」有意進軍香港自動駕駛業務，認為今年該公司申請牌照是水到渠成。他認為將軍澳是合適測試落腳點，「如果在工業邨進行接駁測試，都是適合起步的位置，（該地）道路比較闊、車流量不大，交通環境比較簡單」。

立法會前議員、政府「自動駕駛車輛應用促進工作組」成員張欣宇。（資料圖片／林遠航攝）

對於滴滴出行入局，張欣宇認為其最大優勢在於本身已是網約車市場的龍頭，若能將其自動駕駛技術與現有網約平台結合，將形成具持續性的新商業模式。雖然現時網約車的發牌條件未完全涵蓋自動駕駛車輛，但他強調主體法例框架經已存在，日後只需作技術性修訂便可過渡，法律難度並不高。

張欣宇又指出，今年將是自動駕駛產業的「加速之年」。香港於2024年確立主體法例框架，讓測試有法可依，2025年則處於摸索期，他認為今年首要目標是完成「無人化測試」，即車內在無司機及無安全員的情況下，於公開道路安全載客。若能順利達標，未來的測試將從單一路線躍升至區域性的網絡營運，進一步發揮規模效應。

2026年5月12日，立法會交通事務委員會舉行特別會議討論網約車服務合法化規管，圖為民建聯陳恒鑌。（湯致遠攝）

立法會交通事務委員會考察團早前曾前往北京參觀滴滴出行總部，並了解北京市新發展區域的道路交通規劃。委員會主席陳恒鑌今日在同一節目中表示，北京目前採取區域測試，而香港則處於單線測試階段，正探索如何擴展至區域測試，「所以我哋兩地都有唔同嘅進度，但係我覺得香港嘅進度都係理想嘅。」

有市民關注無人駕駛擴大應用範圍後的安全性，陳恒鑌表示政府的首要考量絕對是公眾安全，任何無人車輛必須在人流較少的地區進行充分測試，累積龐大的安全時數並確立完善的後台介入機制後，方可逐步擴展至繁忙路段及推進真正的市場化載客服務。