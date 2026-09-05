立法會交通委員會參觀「滴滴出行」　據悉擬在將軍澳試無人駕駛車

立法會交通事務委員會考察團今日（5日）結束一連四日的北京之行。委員會主席陳恒鑌指，考察成果豐碩，此行經驗有助議員日後就北部都會區發展及整體運輸政策，向政府精準建言，推動各項交通措施更高效、貼地推行。行程期間，參觀網約車公司「滴滴出行」。據了解，「滴滴出行」提及目標今年內向運輸署申請自動車先導牌照，在將軍澳測試無人駕駛私家車，長期而言會擴展計劃至機場、九龍。



今日結束一連四日訪京行程

立法會交通事務委員會考察團今日結束一連四日的北京之行。代表團早上前往參觀高德地圖總部，聽取代表介紹如何利用交通大數據分析，協助政府實時監測公路流量，與道路擠塞情況，從而精準分流車輛，提升交通管理效能。議員與代表探討如何利用人工智能深化交通數據分析，以更有效紓緩路面交通負荷，推動智慧交通發展。

立法會交通事務委員會在北京考察網約車服務和智慧交通，委員會主席陳恒鑌。（陳恒鑌FB）

陳恒鑌：考察成果豐碩 助議員精準建言

陳恒鑌總結為期4天的職務考察時表示，是次考察成果豐碩，意義重大。他認為，實地考察加深了議員對北京網約車平台、智慧交通應用、自動駕駛和城市道路規劃等領域的認識，深感當地發展已相當成熟和先進。此行經驗有助議員日後就北部都會區發展及整體運輸政策，向政府精準建言，推動各項交通措施更高效、貼地推行。

立法會交通事務委員會考察團在周三起在北京進行職務考察，共有13位立法會交通事務委員會委員和非委員參與。考察團分別了解了北京市新發展區域的道路交通規劃和道路維修保養經驗、參觀滴滴出行總部、自動駕駛車輛測試情況等。運輸及物流局局長陳美寶亦率領政府代表團，一同參與是次職務考察。

陳美寶在昨日與代表團前往北京亦莊的百度Apollo Park參觀及試乘體驗蘿蔔快跑第六代自動駕駛車RT6，了解無人駕駛技術以及行業最新發展。

陳美寶在昨日與代表團前往北京亦莊的百度Apollo Park參觀及試乘體驗蘿蔔快跑第六代自動駕駛車RT6，了解無人駕駛技術以及行業最新發展。她指，早前香港已經有體驗試乘蘿蔔快跑，這次試乘駕駛表現和上一次一樣出色。她又稱，對蘿蔔快跑在機場島的無人駕駛測試寄予厚望，「希望不久的將來可以達到載客階段，屆時我可以成為你們第一個乘客。」

她表示，自動駕駛測試要做到無人化及規模化，而最終目標是希望達到常態化商業營運。運輸署已成立「自動駕駛車輛應用促進工作組」，與業界交流意見，希望可以帶動內地蓬勃的自動駕駛試驗場來到香港，讓無人駕駛企業在香港做測試，產出整個產業及生態鏈，未來可以推動自動駕駛的標準和認證，以至把大規模商業運作的方式推廣至國際舞台。