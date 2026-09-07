中大開學｜9間書院學生會有6間停運　新生感可惜惟信仍有機會上莊

新學年開始，中大今日（7日）舉行開學禮，不少學生到中大邵逸夫堂參與。中大九間書院中，有六間的學生會已停運，當中有五間更是上學年才停運。有新生感到可惜，認為學生與大學管理層的溝通橋樑減少。不過，又未至於沒有「上莊」的機會，不少其他學生會尚存。



中大今日舉行開學禮，不少學生到中大邵逸夫堂參與。（方承恩攝）

中大今日舉行開學禮，校長盧煜明出席。（方承恩攝）

中大今日舉行開學禮，校長盧煜明出席。（方承恩攝）

中大校友麥美娟：續提供資源和場地予升旗訓練

中大早上8時許，先在圖書館舉行升旗禮，本身是中大校友的民政及青年事務局局長麥美娟出席。她指，現在香港各所大學或大專院校都成立了自己的國旗護衞隊或升旗隊，認為這種訓練不單可以提高學生對國家安全的認識和意識，也能讓他們成為更加優秀的青年人。

中大今早先在圖書館舉行升旗禮。（方承恩攝）

中大今早先在圖書館舉行升旗禮。（方承恩攝）

中大今早先在圖書館舉行升旗禮。（方承恩攝）

中大今早先在圖書館舉行升旗禮。（方承恩攝）

她表示，民青局會繼續提供更多資源和場地予相關訓練，例如已將青衣社區隔離設施改為愛國主義教育基地，可以參與國旗訓練，或是關於國家安全等其他方面的訓練。民青局未來也會繼續推出交流或實習計劃，希望可以拓闊學生視野。

只剩三書院學生會尚在營運

其後，中大10時許再舉辦開學禮，不少學生到中大邵逸夫堂參與，場面熱鬧。中大九間書院中，有六間的學生會已停運，當中有五間更是上學年才停運，包括伍宜孫書院、新亞書院、逸夫書院、聯合書院及和聲書院。現時只剩崇基學院、晨興書院和善衡書院的學生會尚在營運。

中大內外全科醫學士一年級生王同學指，覺得這麼多書院學生會停運有點可惜，因為學生與大學管理層之間的溝通橋樑少了。（方承恩攝）

內外全科醫學士一年級生王同學對多間書院學生會停運感有點可惜，認為學生與大學管理層之間的溝通橋樑少了。不過，他認為現時尚有很多其他學生會，學生依然有不少「上莊」機會，例如他自己便打算上自己所屬學系的學生會莊。

中大內外全科醫學士一年級生李同學指，比較港大和中大的內外全科醫學士，認為中大的課程較適合自己，所以便選擇了中大。（方承恩攝）

新學年，除了「上莊」，亦關心自己未來發展路向。內外全科醫學士一年級生李同學直言，中學時花了很多時間在讀書，入大學後希望探索多點，惟現時尚未有明確方向。她指，當初比較港大和中大的內外全科醫學士課程後，認為中大的課程較適合自己，所以便選讀中大。