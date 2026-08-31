中大首應用新技術　3分鐘診斷類風濕關節炎　黃金期可逆轉骨侵蝕

本港目前約有三萬人受類風濕關節炎困擾，此類慢性自身免疫系統疾病會令免疫系統錯誤攻擊關節滑膜，引發炎症及破壞關節。香港中文大學醫學院風濕科團隊首創利用高解析度電腦斷層掃描技術「HR-pQCT」，透過三維影像精準分析患者的骨侵蝕變化，並完成長達八年的跟進研究。



結果證實，發病初期接受「達標治療」（Treat-to-target, T2T）的患者，超過一半人的大型骨侵蝕情況得以穩定甚至改善，同時新技術只需3分鐘即可完成掃描，大幅提升診斷效率與舒適度，研究成果已於國際期刊發表。



香港中文大學醫學院風濕科團隊首創利用高解析度電腦斷層掃描技術「HR-pQCT」，透過三維影像精準分析患者的骨侵蝕變化。（香港中文大學提供）

傳統X光、CT、MRI難在類風濕關節發病初期精準診斷

類風濕關節炎患者的黃金治療期為發病首兩年，若未及時介入，關節會逐漸變形並造成不可逆轉的損傷。骨侵蝕是該病的主要標誌，尤以掌指關節最為常見。然而，傳統X光、電腦掃描（CT）或磁力共振（MRI）在偵測早期或微細骨侵蝕時靈敏度有限，難以在發病初期作出精準診斷。

中大醫學院內科及藥物治療學系講座教授及風濕科主管譚麗珊教授表示，類風濕關節炎患者及早於黃金期內接受治療，可有效保護關節及減少長遠不能逆轉的損害。（香港中文大學提供）

中大跟進近250名患者8年 利用高解析度電腦斷層掃描技術診斷

中大醫學院風濕科團隊為247名患者進行HR-pQCT影像評估及長達8年的跟進研究，當中包括149名接受常規治療的患者，以及98名症狀出現不足兩年、並於診斷後首年接受嚴格「達標治療」策略的早期患者。

中大醫學院內科及藥物治療學系講座教授及風濕科主管譚麗珊表示，透過HR-pQCT僅需掃描三處特定關節（「第二掌骨頭」，即食指指節附近），所偵測出的骨破損比例，已等同以往用傳統電腦掃描大費周章照齊雙手雙腳的結果，大大提升了檢查效率。該項高解析度技術在檢測早期骨侵蝕的靈敏度亦較X光高出十倍。譚麗珊提醒，若出現持續關節腫脹、晨僵或手部疼痛，應及早就醫，於黃金期內接受治療可有效保護關節及減少長遠損害。

中大醫學院內科及藥物治療學系博士後研究員鄭梓灝解釋指，患者即使被診斷出有小型骨侵蝕，惟由於分布及大小特徵與健康人士無分別，缺乏疾病特異性的臨床意義。（香港中文大學提供）

透過檢查大型骨侵蝕情況 及早實現「早診早治」目標

研究團隊將患者與78名健康人士進行基線對比，發現兩組在體積小於1mm³的「小型骨侵蝕」發現率相若，患者為29%，健康人士為26%。中大醫學院內科及藥物治療學系博士後研究員鄭梓灝解釋，小型骨侵蝕多因生理或生物力學因素所致，與炎症無關。

相反，在體積大於5mm³的「大型骨侵蝕」方面，患者發現率高達17%，遠高於健康人士的3%。跟進研究指出，在被診斷出有大型骨侵蝕的患者中，高達53%人的情況於跟進期內獲得好轉，反映發病時間較短並接受了達標治療的患者，病情能得到有效控制及逆轉；而小型骨侵蝕患者情況有改善的亦佔14%，約六成維持穩定。

中大醫學院內科及藥物治療學系風濕科臨床副教授蘇晧指，新技術能精準計算出骨侵蝕範圍大小及分布，釐清非所有骨關節異常均屬類風濕關節炎，避免臨床上因過分解讀而出現誤診，同時亦可及早診斷真正患者，實現「早診早治」目標。

中大醫學院內科及藥物治療學系風濕科臨床副教授蘇晧（香港中文大學提供）

團隊計劃將HR-pQCT納入類風濕關節炎的早期評估研究，發展以影像學為基礎的風險分層模型，識別具高風險發展關節破損的患者，期望能及早檢測出尚未出現臨床症狀的個案。團隊亦會在未來三至五年間爭取更多資源推廣該技術，推動其普及成為臨床常規診斷工具。