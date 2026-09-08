Uber籌備申請網約車牌照冀年底有好消息　即日起推WeChat召車功能

網約車平台Uber自2017年撤出澳門市場後，今年初再度重返，並推出網約的士服務（Uber Taxi），截至今年2月至8月，港人是澳門Uber乘客的最大客源，佔約23%。十一黃金周及澳門格蘭披治大賽車等將至，Uber今日（8日）公布，由即日起推出「微信小程序」功能，即內地旅客毋須下載或切換應用程式，便能網約持牌的士。



Uber香港區總經理鍾志霆認同內地旅客較習慣使用高德打車、滴滴出行等網約車平台，因此會在小紅書等社交媒體加強宣傳，並提到今年初推出的點對點「港澳跨境專車」服務，部份日子供不應求，期望兩地政府開放更多跨境車配額。此外，運輸署接受網約車平台申請牌照，被問到最新進展，他表示會跟從港府政策，期望今年底有好消息公布。



Uber今年2月在澳門推出網約的士服務（Uber Taxi）。（資料圖片）

適逢國慶黃金周將至，Uber將展開新一輪宣傳活動。（Uber提供圖片）

Uber今年2月登陸澳門推網約的士 港人佔23%成最大客源

網約車平台Uber今年2月登陸澳門市場，推出網約的士服務（Uber Taxi），適逢十一黃金周將至，第73屆澳門格蘭披治大賽車等盛事陸續舉行，料將掀起一輪訪澳熱潮。Uber最新數據顯示，今年2月至8月期間，香港是澳門Uber乘客的最大客源，佔約23%，其餘客源市場包括台灣地區、美國、韓國、內地、日本及英國。

Uber香港區總經理鍾志霆9月8日宣布，由即日起正式上線「微信小程序」功能。（歐陽德浩攝）

Uber即日起上線「微信小程序」功能供內地旅客召車

Uber香港區總經理鍾志霆今日宣布，由即日起正式上線「微信小程序」功能，即內地旅客毋須下載或切換應用程式，可在微信預約持牌澳門的士，只要在小程序頁面中選擇「咪錶的士」，按官方咪錶計算車資，連同適用附加費，支援微信支付、綁定銀行卡、微信錢包餘額等方式付款。

除了內地旅客可通過微信小程序，在澳門召網約的士外，其實港人也能通過WeChat小程序召車。鍾志霆認同內地旅客較習慣使用高德打車、滴滴出行等網約車平台，因此會在小紅書等社交媒體加強宣傳。

鍾志霆認為，每逢澳門舉辦大型演唱會等國際盛事，澳門的士需求便會急升。（資料圖片）

姜濤今年端午節澳門開演唱會期間 港人召Uber的士需求急升

鍾志霆認為，澳門作為國際旅遊休閒中心，澳門的盛事經濟與出行需求相輔相成，每逢澳門舉辦大型演唱會等國際盛事，澳門的士需求便會急升，例如在今年端午節周末期間，人氣組合Mirror成員姜濤在澳門連開3場演唱會，掀起港人赴澳熱潮，期間香港乘客的完成訂單，佔澳門Uber咪錶的士超過三份一，高峰期單日錄37%。

鍾志霆提到今年2月初並推出點對點「港澳跨境專車」服務。（歐陽德浩攝）

「港澳跨境專車」服務推出至今 港人佔客量約70%

Uber今年2月初並推出點對點「港澳跨境專車」服務，乘客可最少出發前8小時，預訂專車從香港任何地方往返澳門各大酒店、機場及各大跨境口岸，所有專車都採用「一口價」收費模式（包含所有附加費及30分鐘等候時間）。

鍾志霆透露，目前港人佔約70%專車乘客，其餘來自美國及澳洲等地，部份日子更供不應求，其中由澳門往返香港機場的行程較受歡迎，估計不少澳門市民來港轉乘飛機外遊，期望兩地政府開放更多跨境車配額。

運輸署今年8月28日起接受網約車平台申請牌照，Uber當日回應正積極籌備申請。（資料圖片）

申請網約車牌照最新進展？鍾志霆︰冀年底公布好消息

此外，運輸署今年8月28日起接受網約車平台申請牌照，Uber早前回應正積極籌備網約車服務平台牌照的申請。被問到最新進展，鍾志霆表示會跟從港府政策，期望今年底有好消息公布，並強調會繼續支援旗下司機，例如與本地駕駛學院合作，以優惠價報讀的士筆試課程及相關職前課程。