Uber夥冠忠推出尊尚服務　主打平治S及V-Class　車費1000元左右

Uber與冠忠巴士集團今日（10日）宣布在港推出尊尚接送服務「Uber Elite」。乘客可透過Uber App預約平治（Mercedes-Benz）S-Class及V-Class高級車款，服務涵蓋機場及酒店接送、一般點對點行程等，主攻商務旅客及有高規格接送需要的用戶。有關車輛並非白牌車或的士，而是冠忠旗下持有有效「出租汽車許可證」的車隊，可載客取酬。



服務現時須至少於出發前兩小時預約，提供24小時接送。車資按路程及平台定價系統計算，參考價約780元至1,300元；用戶於確認預約前，可在App內查看實際報價。Uber表示，香港是繼美國洛杉磯及三藩市後，首個推出Uber Elite的市場，亦是亞太區首站。



Uber與冠忠巴士集團8月10日宣布推出「Uber Elite」尊尚服務，主打平治S及V-Class貴價車，持有有效「出租汽車許可證」可載客取酬。（湯致遠攝）

Uber與冠忠巴士集團8月10日宣布推出「Uber Elite」尊尚服務。司機須穿着制服，能以粵語、普通話及英語溝通。（湯致遠攝）

Uber與冠忠巴士集團8月10日宣布推出「Uber Elite」尊尚服務。司機須穿着制服，能以粵語、普通話及英語溝通。（湯致遠攝）

罕見運輸及物流局副局長出席啟動禮

Uber今日（10日）在酒店舉行啟動禮，運輸及物流局副局長廖振新與數名立法會交通事務委員會議員出席。

Uber與冠忠巴士集團8月10日宣布推出「Uber Elite」尊尚服務。（左起）Uber香港區總經理鍾志霆、運輸及物流局副局長廖振新及冠忠巴士集團執行董事黃焯添主禮。（湯致遠攝）

車隊持有有效出租汽車許可證 車齡約3至10年 司機須穿制服

Uber Elite現階段主要使用平治（Mercedes-Benz）S-Class及V-Class，分別照顧轎車及多人同行需求，車齡約3年至10年。所有車輛均來自冠忠旗下車隊，並持有有效出租汽車許可證。

冠忠巴士有限公司執行董事黃焯添表示，首階段約有數十輛車投入服務，日後會按市場需求調整車隊規模擴展。他指出，所有Uber Elite司機均為冠忠全職員工，Uber Elite司機須穿着制服，能以粵語、普通話及英語溝通，並完成6小時培訓及通過考試。

他又稱，車隊配備安全及駕駛監察設備，由專人持續跟進司機表現。車內提供樽裝水、多功能充電設備、濕紙巾及免費Wi-Fi。

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最少提前2小時預約 App顯示報價 可直接在App聯絡司機

Uber Elite主打商務及高端出行市場。乘客可使用原有Uber帳戶，直接於App輸入上落車地點、查看報價及預約車輛，毋須經酒店禮賓部或另行聯絡車行。

Uber Elite所有行程均須經應用程式預約，不能如的士般在街上截乘或於的士站候車。用戶輸入上落車地點後，系統會顯示行程報價，確認預約後亦可在出發前、行程期間及完成後，直接透過App與司機溝通，毋須經酒店禮賓部或車行轉介。

Uber香港區總經理鍾志霆表示，Uber希望讓乘客透過平台預約專業司機及高級車輛，在香港享受「First Class on the Ground」的體驗。相較市面部分同級豪華接送服務，一般需提前三至四小時預約，鍾志霆稱，團隊會在服務推出後觀察市場需求，研究日後能否將最少兩小時的預約時限進一步縮短。

Uber與冠忠巴士集團8月10日宣布推出「Uber Elite」尊尚服務。冠忠巴士集團執行董事黃焯添（左）及Uber香港區總經理鍾志霆介紹詳情。（湯致遠攝）

Uber Elite定位較高端 車資約780元至1300元

Uber Elite收費按路程距離計算，視乎不同路線，參考車資約為780元至1,300元，與市面同級服務水平相若。為吸引用家試用，服務推出推廣優惠至8月31日，用戶可在App內輸入優惠碼享受折扣。

鍾志霆表示，Uber Elite與一般Uber行程面向不同客群，前者定位較高端，服務重點包括預約安排、車內配套、機場迎接及由專業車隊統一管理。

可輸入航班資料 延誤後延長等候時間

針對機場接送，Uber Elite設有「Meet and Greet」專人迎賓服務，司機可在機場舉牌迎接抵港旅客，再帶領前往上車位置。乘客可在App加入航班資料，若航班出現延誤或更改，系統會按航班狀況自動延長司機的等候時間。

乘客預約機場接送時，亦可在App輸入航班資料。若航班延誤或更改，系統會按航班狀況延長司機等候時間，減少旅客抵港後另行聯絡司機或重新安排接送的情況。

Uber與冠忠巴士集團8月10日宣布推出「Uber Elite」尊尚服務。Uber香港區總經理鍾志霆（左）及冠忠巴士集團執行董事黃焯添介紹詳情。(湯致遠攝）

Uber：香港是美國以外首個推出市場

鍾志霆表示，Uber留意到香港作為國際城市，商務及高端接送需求增加，因此選擇香港作為美國以外首個推出Uber Elite的市場。他稱，今次合作是將科技平台與本地客運經驗結合，以回應香港市場對專業司機及高規格接送服務的需求。

鍾志霆表示，相關高端服務早前已在美國洛杉磯及三藩市推出，香港是美國以外首個推出的市場，亦是亞太區首站。他稱，Uber在港營運多年，一直有商務乘客要求增加高端選項，而香港作為國際城市，具備相關市場需求。

他形容今次合作是「Smart Mobility的演繹」，不只涉及科技應用，而是將Uber的平台及連接能力，與冠忠的本地客運經驗結合，為香港高端出行建立新標準。

雙方2月已推港澳點對點服務 冠忠冀拓展個人客市場

Uber與冠忠並非首次合作。黃焯添表示，雙方今年2月已推出香港至澳門的點對點接送服務，市場反應理想，尤其以往返機場的需求較高。

黃焯添表示，Uber在香港經營約13年，累積一定乘客基礎；冠忠則原本已有商業機構等客戶，今次透過Uber平台合作，有助集團由企業客戶市場進一步接觸個人旅客，拓展B2C業務及增加服務觸點。

黃焯添表示，雙方多年來曾研究不同合作模式，但當時市場時機尚未成熟。隨着市民使用網約平台的習慣逐漸形成，加上智慧出行發展，現階段是推出高端預約接送服務的合適時機。他期望合作可結合Uber的平台及客戶網絡，以及冠忠作為本地客運營運商的車隊管理經驗，進一步加強本地出行服務。