漁護署夥餅家研本地大頭魚魚鬆月餅　冀為漁業拓出路　首批幾售罄

【中秋節/月餅】中秋將至，漁護署今年夥拍恆香老餅家推出芋泥及鹹蛋風味的「魚鬆酥皮月餅」，內餡魚鬆由本地養殖水塘大頭魚製成。由養殖到研發，再到生產，全部出自香港，可謂百分百香港製造。負責相關計劃的漁業主任陸家謙表示，市面較多人選購大頭魚魚頭烹調，魚身少人問津，市場售價較低，是次用大頭魚魚身製作魚鬆，希望物盡其用，增加漁民收入。



漁護署今年夥拍恆香老餅家推出芋泥及鹹蛋風味的「魚鬆酥皮月餅」，內餡魚鬆由本地養殖水塘大頭魚製成。（林子慰攝）

近年漁護署推出多項本地魚加工產品，包括燒賣、午餐肉等。今年趁中秋，漁護署聯同恆香老餅家推出大頭魚魚鬆酥皮月餅，每盒有芋泥及鹹蛋兩款口味、各有兩件，總共推出3,000盒，首批1,000盒已幾近售罄。

大頭魚身少人問津 變身魚鬆助漁民開源轉型

現時本地水庫一條捕獲的大頭魚平均重量20斤，魚頭通常重3斤至5斤，魚身去骨後約12斤。負責相關計劃的漁業主任陸家謙表示，大多市民愛選購大頭魚魚頭，烹調成剁椒魚頭等美味佳餚，碩大的魚身卻相對少人問津，導致售價及經濟價值偏低。漁護署自去年起構思為大頭魚「增值」，其後決定用魚身製作鮮香魚鬆，使其物盡其用。

一條20斤的大頭魚能產出3斤魚鬆。（漁農自然護理署提供）

除了為魚身另尋出路，陸家謙亦想藉此為漁民提供多一個銷售選項。過往漁民主要以活魚或冰鮮魚形式銷售，惟保質期短，亦容易受市場規模限制。魚鬆則屬於常溫儲存產品，保存容易，漁民未能完全售出鮮魚時，可透過該方法加工處理，疏導貨源，確保養殖網箱內的漁獲順利流轉。

至於為何是月餅？陸家謙笑說，署方研究大頭魚魚鬆時正值秋意起，臨近中秋，是家家戶戶準備購入月餅的日子。他認為，中秋是香港人十分重視的節日，大家都會約定俗成回家和家人切月餅，便決定以此作為切入點。

恆香老餅家助理總經理楊顯誠（左）和漁農自然護理署漁業主任陸家謙（右）。（林子慰攝）

無數次反覆試驗攻克魚腥味挑戰

不過，將魚鬆融入月餅並不容易。由養殖、研發到生產，整個項目均在香港進行，換句話說，漁護署及恆香老餅家需要由零開始研究配方，過程繁瑣艱辛，單是魚鬆配方已反覆試驗上百次。

當中最具挑戰的是口味調配，要有魚香味的同時，不可有魚腥味。恆香老餅家助理總經理楊顯誠表示，研發過程中最困難是拿捏魚鬆與其他餡料的比例。「一聽到魚鬆，大眾最怕有腥味，未必能輕易接受」，團隊透過不斷嘗試餡料組合與炒製方法，最終成功平衡魚鬆及芋泥、鹹蛋的風味。

陸家謙補充說，團隊會於中秋節後檢視整體市場反應，未來不排除探索其他魚鬆產品，又或考慮將本地魚鬆供應予餐廳入饌，進一步為本地漁業開拓多元化市場。目前第二批大頭魚魚鬆酥皮月餅已上市，一盒售價128元，市民可於優鮮港品網頁，又或於9月11日至25日前往時代廣場超級市場購買。