漁農美食嘉年華2026｜首日人頭湧湧　船灣淡水湖鯪魚製燒賣8粒$30

【漁農美食嘉年華2026／有機蔬菜／旺角花墟】漁農美食嘉年華今日起（9日）一連三日在旺角花墟公園舉行，參展攤位約430個，近半是本地漁農攤位。其中有熟食檔主打港式街頭小食，選用船灣淡水湖養殖的鯪魚製作「Shake Shake燒賣」，售30元8粒，提供4款調味粉，負責人稱早上的銷情不錯。



早上現場所見，部份通道人頭湧湧，但有參展多年的本地農場檔主表示，近年生意明顯淡靜，估計因港人移民潮、經濟市道不景及北上消費潮所致，因此為了吸引市民購買，展會期間定價便宜三至四成。



漁農美食嘉年華首日人流不少，部份通道更是人頭湧湧。（歐陽德浩攝）

參展攤位約430個 設工作坊供免費製作珍珠頸鏈

第二十屆漁農美食嘉年華由今日（9日）起，在旺角花墟公園舉行，今年主題為「本地漁農心連心，同舟遵進二十載」，參展攤位共約430個，包括逾220個本地漁農攤位，同場設有漁農業展覽及工作坊，市民可免費採集珍珠製作頸鏈，不設入場費。

其中由香港漁民團體聯會開設的熟食檔正記冰室，出售多款香港地道街頭小食，由業界、學術界、漁護署及魚類統營處共同研發，包括石鰵魚魚蛋、水塘大頭魚湯、鮮魚午餐肉蛋治等。

由香港漁民團體聯會開設的熟食檔正記冰室，出售多款香港地道街頭小食，由業界、學術界、漁護署及魚類統營處共同研發。（歐陽德浩攝）

多款香港地道街頭小食，由業界、學術界、漁護署及魚類統營處共同研發，包括石鰵魚魚蛋、水塘大頭魚湯、鮮魚午餐肉蛋治等。（歐陽德浩攝）

水塘鯪魚長大後污染水塘 漁護署研製作地道美食

漁農自然護理署漁業主任陸家謙表示，水務署在水塘投放魚苗控制藻類生長，惟鯪魚長大後重達3至4斤，更不再進食藻類及開始污染水塘，只能夠由獲批釣魚牌照的市民釣走，或者等待牠們自然死亡，因此漁護署及水務署展開合作。

陸家謙又指，署方先申請船灣淡水湖獲得優質養魚場計劃的認證，再藉着今次的美食嘉年華，研發港式街頭小食，若市民反應良好，將會繼續推廣至其他展覽。

漁農自然護理署漁業主任陸家謙。（歐陽德浩攝）

招牌「Shake Shake燒賣」售30元8粒，提供4款調味粉。（歐陽德浩攝）

Shake Shake燒賣售30元8粒 供4款調味粉

其中招牌「Shake Shake燒賣」便由船灣淡水湖養殖的鯪魚製作而成，售30元8粒，提供4款調味粉，美式風味（燒烤）、黑松露、香辣及日式芥辣。

不過為何定價較市面高？陸家謙解釋已考慮到利潤、化驗、捕撈及加工等成本，認為是市民能夠負擔的價格。他又強調已確保該批鯪魚的食物安全，對今早的銷情感到滿意。

我哋嘅魚其實有做過化驗，確保佢係冇孔雀石綠，冇重金屬超標，冇農藥殘餘嘅。 漁農自然護理署漁業主任陸家謙

漁農美食嘉年華籌辦委員會主席劉堅偉。（歐陽德浩攝）

漁農美食嘉年華首日人流不少，部份通道更是人頭湧湧。（歐陽德浩攝）

本地農場檔主指生意淡靜 料三個原因所致

漁農美食嘉年華籌辦委員會主席劉堅偉則向記者介紹指，紫心番薯的產量較低，不適合規模龐大的內地農場耕種，一般的超市或蔬果店不會進貨，屬於本地特色的農產品。

位於打鼓嶺的「有心機農場」每年參加漁農美食嘉年華，並出售市面較罕有的紫心番薯，強調抗氧化有益健康，每磅售50元。檔主張小姐表示近年生意淡靜，估計因港人移民潮、經濟市道不景及北上消費潮所致。

打鼓嶺「有心機農場」檔主張小姐。（歐陽德浩攝）

杜太（右）花費35元購買一斤半荷塘芥蘭。（歐陽德浩攝）

展會期間定價便宜三至四成吸客

張小姐解釋，由於農場聘用外勞耕作，並引進外國的有機天然肥料，因此有機蔬菜定價較高，難敵主打廉價的競爭對手，為了吸引市民購買，展會期間定價便宜三至四成。

記者現場所見，漁農美食嘉年華首日人流不少，部份通道更是人頭湧湧。其中杜太今早花費35元購買一斤半荷塘芥蘭，認為定價合理，打算明日（10日）用XO醬或蒜蓉烹調。