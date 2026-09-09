天宮課堂今早直播　黎家盈母校學生感興奮　盼知太空日常如何吃喝

首位港產太空人黎家盈執行太空任務約三個月，今日（9日）將有機會與港澳學生進行「天地對話」，並講解太空生活及實時示範科學實驗，全港中小學可於早上收看直播。黎家盈母校、荃灣公立何傳耀紀念中學一名學生指，對於今日舉辦「天地對話」十分感動，若有發問的機會，將會問黎家盈在太空如何喝水，以及吃甚麼。



黎家盈母校、荃灣公立何傳耀紀念中學門外張貼了「天宮課堂」海報。(洪戩昊攝)

「天宮課堂 · 港澳專場」太空授課活動將於今日早上9時50分舉行，將歷時約1小時30分鐘。黎家盈將參與活動，與學生「天地對話」。

何傳耀中學學生吳同學表示，雖然全校也會觀看直播，但校方尚未公布誰人有機會提問。他對於今日舉行「天地對話」十分感動，自己若有機會的話，會問黎家盈在太空如何喝水，以及吃甚麼。

鄧同學本身對黎家盈的故事很感興趣。(洪戩昊攝)

學生稱難得看到師姐太空生活

鄧同學則表示十分期待今日活動，因為難得有機會看到黎家盈在太空的情況。他本身對黎家盈的故事很感興趣，閒時也會看看關於她在神舟二十三號的任務及其培訓的文章。若有機會的話，他會問黎家盈關於她在太空的日常生活情況。

吳同學渴望跟黎家盈說加油。(洪戩昊攝)

希望向黎家盈說加油

另一位吳同學則表示對重力問題感興趣，渴望知道太空的重力與地球實際有甚麼不同。她記得黎家盈說過學生應該勇敢追夢，她深受這句說話激勵。她指，若有機會的話，渴望跟黎家盈說加油，因為對方書寫了香港歷史。

今次「天宮課堂」將由正在中國空間站執行航天任務的神舟二十三號乘組參與，包括指令長朱楊柱、航天員張志遠及香港首位載荷專家黎家盈，三人會向港澳學生講解，並實時示範科學實驗活動，並進行天地互動對話。