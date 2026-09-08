「天地對話」前夕　黎家盈母校送家書︰抬頭便知璀璨星海中有師姐

【黎家盈／太空人／宇航員／神舟二十三號／中秋節／天地對話】首位港產太空人黎家盈今年5月24日乘坐神舟二十三號載人飛船升空，目前已在「天宮空間站」駐留逾100日，全港都盼望黎家盈明日（9日）與學生「天地對話」。



中秋佳節將至，黎家盈母校荃灣公立何傳耀紀念中學的學生，今日（8日）向師姐送上家書，表達祝福及思念。家書內文指，自古無數人在中秋望月抒懷，但現在抬頭望向夜空，卻知道璀璨星海中有師姐黎家盈，讓他們倍感驕傲，同時向神舟二十三號飛行乘組全體航天員致敬，祝願工作順利及平安健康。



黎家盈母校荃灣公立何傳耀紀念中學的學生，9月8日向師姐黎家盈送上家書，表達祝福及思念。（資料圖片）

港產太空人黎家盈在今年5月24日晚上升空。（央視截圖）

黎家盈母校學生︰璀璨星海中有師姐黎家盈 倍感驕傲

港產太空人黎家盈母校荃灣公立何傳耀紀念中學的學生，今日向師姐黎家盈送上家書。內文指，自古無數文人墨客望月抒懷，但現在學生們抬頭望向夜空，卻知道璀璨星海中有師姐黎家盈，讓他們倍感驕傲，又指黎家盈的飛天之路讓他們明白，青春最好的模樣便是不負韶華、不負熱愛，以學識立身，以初心逐夢。

43歲的黎家盈1982年11月出生在香港，育有3名子女。圖為5月23日神舟二十三號載人飛行任務記者會。（香港01直播截圖）

黎家盈曾在神舟二十三號倉內展示區旗。（直播截圖）

向全體航天員致敬︰讓港澳青年真切觸摸到國家科技崛起的脈搏

學生並向神舟二十三號飛行乘組全體航天員致敬，形容他們「不僅刷新了中國航天的高度，更讓港澳青年真切觸摸到國家科技崛起的脈搏」，表示被他們的勇毅與赤誠激勵，將努力成為有理想、有擔當的青年。

黎家盈展示太空食品。（影片截圖）

荃灣公立何傳耀紀念中學家書全文︰

親愛的家盈師姐：

您好！

皓月將臨，秋意漸起，中秋佳節悄然將至。作為您的師弟妹，我們仰望星空，向身處太空、堅守崗位的您，致以最誠摯的中秋祝福！

中秋是中國人最溫柔的浪漫。從古至今，無數文人墨客望月抒懷，訴說對星河的遐想。如今，古老的望月心願，已被您和眾多航天員化作了現實。從前我們仰望明月，只覺星河遙遠、太空神祕；如今我們擡頭望向夜空，知道那片璀璨星海之中，有我們的師姐，帶着初心與熱愛，駐留天宮、探索寰宇，讓我們都倍感驕傲與自豪。

您是母校的優秀學子，更是我們的榜樣。曾經的您，和我們一樣在校園中求學，懷揣着對未來的憧憬。現在，您邁出校園，奔赴浩瀚太空，將青春理想融入國家航天事業，以赤誠熱血助力祖國科技騰飛。您的飛天之路，讓我們明白，青春最好的模樣，便是不負韶華、 不負熱愛，以學識立身、以初心逐夢、以汗水奉獻祖國。

我們時刻關注中國航天的每一次突破，追隨神舟飛船的航跡，見證中國航天事業的蓬勃發展。在此，我們由衷感謝神舟二十三號飛行乘組全體航天員，致敬指令長朱楊柱、航天駕駛員張志遠；更為黎家盈師姐能代表港澳同胞叩問蒼穹，感到無比自豪！三位航天員歷經嚴苛訓練， 以專業素養護航天宮任務，攜手推進在軌科學試驗、肩負起空間站建設與發展的艱鉅使命。從地面科研人員的日夜攻堅，到發射場保障團隊的精益求精，整個航天團隊傾力託舉飛天夢想，用堅守詮釋家國擔當。你們不僅刷新了中國航天的高度，更讓港澳青年真切觸摸到國家科技崛起的脈搏，這份勇毅與赤誠，深深激勵着我們立志成才、報效祖國，努力成為有理想、有擔當的青年！

金秋月圓，星河為伴。藉此中秋佳節，我們為您送上最溫暖的祝福。願天宮之上，星河溫柔相伴；願您在軌工作順遂，科研一切順利，收穫豐碩！山海隔不斷思念，星空承載着期許。我們在母校、在香港、在祖國大地，等候您平安凱旋！

最後，祝願神舟二十三號飛行乘組全體航天員中秋安康、萬事順遂！

荃灣公立何傳耀紀念中學師弟師妹

香港女性載荷專家、警務處警司黎家盈（左）將與朱楊柱（中）及張志遠（右）一同升空。（政府新聞網圖片）