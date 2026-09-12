警察學院結業會操｜女碩士家人墮騙案失血汗錢　棄銀行高薪轉跑道

警察學院今日（9月12日）舉行結業會操，新一批17名見習督察（10男7女）及110名警員（80男30女），即將於警務大展拳腳，當中有人是棄高薪、轉跑道。見習督察陳文意 (Tiff）為投資管理碩士，曾於銀行專責財務監控，因父親不幸誤墮騙案痛失血汗錢，毅然放棄高薪厚職，29歲才轉換跑道投身警隊，「邊做邊考」克服困難畢業，更獲頒「榮譽警棍」，她希望運用自身專業知識，保護身邊人及市民。



30歲「新紮師姐」阮綺婷（Eva）由助理工程師跳入警界，偶然在警隊巨型招募海報中看到深藍色制服而萌生興趣，深入了解後發現警隊部門多元化，形容「轉一個部門就好似跳咗一個工種咁」，極具挑戰性，於是決定跳出舒適圈加入警隊。她期望未來能加入刑事部門，運用工程師的邏輯思維全力打擊罪案。



現年29歲的見習督察陳文意 (Tiff）為投資管理碩士，曾於銀行專責財務監控，因父親不幸誤墮騙案，毅然放棄高薪厚職、轉跑道跳入警界，「邊做邊考」克服困難畢業，更獲頒「榮譽警棍」。（梁偉權攝）

父親遇騙失血汗錢成轉捩點 盼用專業知識保護市民

陳文意早年於英國完成中學及大學課程，回港後再修畢香港科技大學投資管理學碩士，畢業後加入銀行專責財務監控。出身漁民家庭的她，父親慘墮騙局，痛失刻苦打拼得來的血汗錢。她決定放棄高薪厚職，毅然轉跑道投身警隊。陳文意透露，在銀行工作期間屢見長者的畢生積蓄被騙，但身為銀行職員卻難以協助追討款項。最終，在親朋好友的全力支持下，她決定一邊工作一邊投考警隊，期望以自身專業知識保護身邊人及廣大市民。

轉跑道邊做邊考由零開始 將榮譽警棍光環留學院

從金融界踏入警隊，面對截然不同的工作性質，陳文意坦言一切由零開始。在兼顧工作與投考的過程中，時間管理上面對不少困難，「因為我冇一啲警隊嘅背景，咁好多嘢都係由零開始。」但她亦從未放棄，又指每次想起能夠用自身的專業知識去幫助或保護到身邊的人，就更加堅持加入警隊的信念。

對於榮獲「榮譽警棍」，陳文意形容該獎對她「意義非凡」，但並非代表她比同期卓越，而是肯定了她能將過往的工作經驗與警隊訓練成功融合。面對充滿不確定性的前線工作，她深明自己在實戰中仍是一位「新人」，因此會主動將這份光環留在學院，日後將繼續虛心學習，「我會主動將呢個光環留返喺學院，出到去我依然係會好虛心咁樣向我一啲資深嘅同事，同埋上司去學習。」

警察學院今日（9月12日）舉行結業會操。左起：30歲警員阮綺婷；29歲見習督察陳文意 (Tiff）；34歲見習督察黎遠汶（Raymond）。（梁偉權攝）

警隊每個崗位均重要 日後將無論身在何處將全力以赴

談及未來發展，陳文意指其金融背景及親身經歷，雖然讓她非常適合在商業罪案調查科等防騙領域發揮所長。然而，她對警隊的其他部門亦抱有濃厚興趣，包括反黑組、警察機動部隊（PTU）及重案組等。

她強調，警隊每一個崗位均意義重大，無論日後身處哪一個部門，她都會全力以赴，維護社會安全。經歷過家人的受騙遭遇，陳文意現時會經常留意最新的騙案手法，積極向親友分享防騙資訊。她又呼籲廣大市民多關心身邊的家人與朋友，強調有時候只需多一句問候與關心，便有可能及早識破騙局，成功阻止罪案發生。

同樣轉換跑道的30歲警員阮綺婷，在工程界累積了相當豐富經驗，渴望跳出原有的舒適圈，尋求更大的發展空間，最終決心投考警隊。（梁偉權攝）

巨型招募海報成契機 跳出舒適圈考警察

同樣轉換跑道的，亦包括榮獲警務處處長學業成績優異證書、現年30歲的警員阮綺婷。她於2020年畢業於香港理工大學土木工程系。過去5年，她於顧問公司擔任助理工程師，日常工作涵蓋撰寫設計報告、數據計算，以及與道路使用者、居民開會收集回應，以優化設計，最終交由政府部門審批。在工程界累積了相當豐富經驗，她渴望跳出原有的舒適圈，尋求更大的發展空間，最終決定投考警隊，「因為喺工程上面，我做過高樓大廈、亦都做過橋樑嘅設計，我已經累積到一定嘅知識。」

談及加入警隊的初衷，阮綺婷笑言契機源於一次偶然，當時她路過港鐵站，見到一張巨型警隊招募海報，被海報上的藍色制服深深吸引，形容制服「好型」，萌生了了解警務工作的念頭。經過資料搜集後，她發現警隊架構龐大且部門多元，且具備極大的發展空間及挑戰性，「轉一個部門就好似跳咗一個工種咁。」

同樣轉換跑道的30歲警員阮綺婷，在工程界累積了相當豐富經驗，渴望跳出原有的舒適圈，尋求更大的發展空間，最終決心投考警隊。（梁偉權攝）

「削髮明志」展決心 克服體能法例雙重挑戰

由於習慣長期處理文書工作的辦公室環境，阮綺婷坦言初期面臨巨大考驗，因過往缺乏時間運動，她的體能一度落後於同班學警。幸學院教官「好有愛」，為她量身訂造了體能訓練計劃，並每半個月根據其進度調整策略。她亦利用課餘時間在營房加緊進行舉啞鈴、掌上壓等特訓，最終成功克服體能難關。

除了體能，學業與意志的考驗同樣艱辛。阮綺婷與同班女學警入校時「削髮明志」，展現勢必成為合格警察的決心。她續稱，在學堂時常常與同學溫書至凌晨，面對繁複的法例便一字一句深入理解背後的法律精神。每當想放棄時便望向彼此，咬緊牙關堅持下去，「我哋呢班女學警削髮、明志；我哋剪晒頭髮入咗嚟學院，就係為咗受訓成為一名合格嘅警察！」

警察學院今日（9月12日）舉行結業會操。左起：30歲警員阮綺婷；29歲見習督察陳文意 (Tiff）；34歲見習督察黎遠汶（Raymond）。（梁偉權攝）

將工程師邏輯思維融入警務工作 盼入刑事部發揮所長打擊罪案

阮綺婷續指，過往工程師的背景對警務工作大有裨益。工程師在設計或起樓，改善時會考慮有多少個因素影響設計；警務工作同樣需要此般的邏輯思維。她稱，處理案件時，警員必須全面考慮點所有拘捕因素與證據，如閉路電視片段及各類證物，將線索如同拼圖般逐一拼湊。

展望未來，阮綺婷最期望加入刑事部。她反思人為何會犯法，認為違法者犯案本質上是想挑戰警隊的權威，「睇下你有冇本事捉到我。」而警員的職責正是挺身而出接受這份挑戰。她期望能將個人所學、所長與才華發揮到極致，全力打擊罪案，將香港的罪案率減至最低。

警察學院今日（9月12日）舉行結業會操。左起：30歲警員阮綺婷；29歲見習督察陳文意 (Tiff）；34歲見習督察黎遠汶（Raymond）。（梁偉權攝）