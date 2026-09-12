警察學院結業會操｜前線警半工讀成見習督察　盼入刑事部圓CID夢

警察學院今日（9月12日）舉行結業會操，新一批17名見習督察（10男7女）及110名警員（80男30女），將投入警務工作。有人棄高薪轉跑道，亦有前線警員「十年磨一劍」，獲晉升為見習督察。34歲的黎遠汶（Raymond）加入警隊十載，曾駐守多個部門，亦為談判組成員。6年前，他「半工讀」考獲大學學位，曾經投考督察失敗，一度失去信心，幸得上司及同事鼓勵，最終夢想成真。他期望學以致用，將前線實戰經驗與談判技巧帶入管理層。



現年34歲的黎遠汶，加入警隊剛滿十載，半工讀於6年前考獲大學學位，在上司及同袍鼓勵下終圓督察夢。（梁偉權攝）

加入警隊10年半工讀取學位 上司同袍鼓勵下圓督察夢

黎遠汶於2016年5月加入警隊，先後駐守多個前線部門，包括軍裝巡邏小隊、報案室、特遣隊、警察機動部隊（PTU）及新界北快速應變部隊。他坦言，自畢業起當警員起，已有投考督察的志向，惟當時自覺未有大學學位，且語文能力不足，故選擇「半工讀」裝備自己，2020年順利取得學士學位。

取得學位後，他一度因欠缺信心而將督察考試擱置，直至在上級與同僚的雙重鼓勵下，才首度報名投考。雖然首次延續面試未能過關，但黎遠汶並未氣餒，反而認清自身不足，每日督促自己閱讀新聞以掌握時事，更聘請外籍導師惡補英語，最終順利通過所有考核，成功躋身見習督察行列。

黎遠汶指出，以往作為警員主要專注於單一任務，但晉升督察後需具備宏觀視野，兼顧「可能係一個大啲嘅畫面。」而10年的前線實戰經驗，亦讓他深刻體會同袍所面對的問題與困難，使他在擔任管理層時，能更設身處地去支援及協助下屬。此外，他深信其軍裝部的經驗能有效減少日後與刑事調查隊（CID）溝通上的隔膜，促進跨部門的理解與合作。

警察學院今日（9月12日）舉行結業會操。左起：30歲警員阮綺婷；29歲見習督察陳文意 (Tiff）；34歲見習督察黎遠汶（Raymond）。（梁偉權攝）

難忘勸服危坐男 冀應用談判技巧於工作

此外，黎遠汶亦是警察談判組的成員，他指談判技巧亦可在面對事主及證人時，發揮同理心與溝通優勢。他分享了初入組時一次深刻的救援經歷，當時一名受家庭與婚姻問題困擾的男子危坐在窗邊，情況危急。黎遠汶與團隊運用「主動聆聽」技巧，耐心與事主溝通。當團隊說服事主後，他當場落淚。黎遠汶指，這個瞬間十分深刻，「我哋運用呢啲知識去救到一個生命，其實係好有意義，係好深刻嘅。」

這次深刻的經歷，讓他計劃未來將這套談判與聆聽技巧，應用於日常工作與人事相處上，鼓勵下屬表達所需，從而令同事之間關係更容易、更緊密，「我運用我嘅主動聆聽技巧，可能去了解到，有啲咩可以真係幫到佢（同事）手，呢樣嘢係談判組帶畀我最寶貴嘅經驗。」

現年34歲的黎遠汶，加入警隊剛滿十載，半工讀於6年前考獲大學學位，在上司及同袍鼓勵下終圓督察夢。（梁偉權攝）

盼圓「CID夢」查大案

未來的警察生涯，黎遠汶將目光投向刑事部。他憶述，初畢業時跟隨的長官正是刑事部出身，對方分享的查案經歷，啟發他立下「CID夢」，期望未來有機會加入有組織罪案及三合會調查（O記）和毒品調查科。在見習督察訓練期間，教官傳授的刑事知識及「Never say never（永不言敗）」的信念，更令他堅信即使是微細線索，只要鍥而不捨，亦能成為破案關鍵。

黎遠汶笑言，若在退休前未能親身調查過重大案件，將會是警察生涯的一大惋惜，「好希望自己去到退休嗰陣時，接觸過一啲大嘅case（案件）咁樣，到退休嘅時候都有啲嘢講。」因此，他期望未來可以承擔更多責任去領導及支援同袍，結合10年的前線實戰經驗與警察學院學到的專業知識，繼續堅守初心，為市民服務並維護法紀。