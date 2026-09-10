吳靄儀未被裁專業失當　大律師公會求覆核獲許可　高院11.9聆訊

大律師吳靄儀於2019年參與8.18流水式集會，被裁定參與未經批准集結罪成，被判緩刑。有人向大律師公會投訴吳專業失當，大律師公會轉介紀律審裁組跟進，審裁組裁定投訴不成立。大律師公會上月申請司法覆核(HCAL1407/2026)，要求推翻審裁組的裁定。



高等法院法官歐陽桂如今(10日)批出司法覆核的許可，案件排期至11月9日審理，預計需時3小時。



審裁組裁吳吳專業失當投訴不成立

申請人為大律師公會，答辯人為大律師紀律審裁組，吳靄儀為利益關係方。是次審裁組的主席為資深大律師郭莎樂，另兩位成員分別為大律師趙芷筠 ，和施麗珊。審裁組於本年6月8日，以大比數裁定吳專業失當的投訴不成立。

吳靄儀因參與2019年參與8.18流水式集會，被裁定參與未經批准集結罪成，被判緩刑。。(資料圖片/朱棨新攝)

吳靄儀在大律師公會的紀律聆訊中，未被裁定專業失當，公會不滿提司法覆核。(資料圖片)

公吳故意違法等同挑戰警方和法律

大律師公會在申請書指，根據《行為守則》的條文，大律師不可做出行為，可能令大律師專業蒙羞，或削弱公眾對大律師專業的信心。而法官在刑事案件中，指吳等人故意違法，等同挑戰警方和法律。

公會認為吳的刑責令大律師專業蒙羞

大律師公會指，吳的刑責可能令大律師專業蒙羞，或削弱公眾對大律師專業的信心。而審裁處應裁定吳嚴重違反《行為守則》，屬嚴重失當。大律師公會又指，審裁組並不是就政治信念作出道德判斷，它只應衡量法律議題。惟審裁組考慮吳的政治動機，衡量了不相關的因素。

雖然吳不再執業仍認為應糾正審裁組的錯誤

大律師公會指，雖然吳已於去年底退休，不再執業。惟大律師公會指，基於公眾利益，應糾正審裁組在法律上的錯誤，以維持公眾對大律師專業的信心。大律師公會要求法庭頒令，推翻審裁組現時的裁定，並頒令投訴成立。此外，大律師公會要求審裁組訓誡吳。