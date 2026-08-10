吳靄儀罪成但未被裁專業失當　大律師公會不服　求覆核改為訓誡吳

大律師吳靄儀於2019年參與8.18流水式集會，被裁定參與未經批准集結罪成，被判緩刑。此外，有人向大律師公會投訴吳專業失當，大律師收到投訴後，轉介紀律審裁組跟進，審裁組於本年裁定投訴不成立。大律師公會上周五（7日）向高等法院申請司法覆核，要求推翻審裁組的裁定。大律師公會指，審裁組錯誤考慮吳的政治動機，又指雖然吳已退休，但基於公眾利益，認為應糾正審裁組的錯誤，要求法庭頒令投訴成立，同時審裁組訓誡吳。



申請人為大律師公會，答辯人為大律師紀律審裁組，吳靄儀為利益關係方。是次審裁組的主席為資深大律師郭莎樂，另兩位成員分別為大律師趙芷筠 ，和施麗珊。

吳靄儀已退休亦無再執業，但大律師公會乃就紀律審裁組未訓誡吳而提司法覆核。(資料圖片)

吳靄儀在2019年8月18日參與流水式集會，被裁定參與未經批准集會罪成，被判緩刑。

吳因參與未經批准集會被判緩刑

申請書指，吳靄儀等人參與2019年8月18日的未經批准集會，經審訊後被裁定組織和參與未經批准集結罪成，被判處緩刑。上訴庭其後撤銷組織集結的定罪，同時維持參與集結的定罪。吳等人再就參與集結的定罪提上訴，被終院裁定敗訴。

審裁組認為專業失當投訴不成立

此外， 大律師公會收到投訴，把投訴轉介紀律審裁組跟進調查。審裁組於本年6月8日，以大比數裁定專業失當的投訴不成立。

大律師公會強調不可做出令專業蒙羞行為

大律師公會指，審裁組的裁定出錯，並提出多個理據。大律師公會指，審裁組錯誤考慮吳是否專業失當，而不是她有否違反《行為守則》的條文。而根據相關條文，大律師不可做出行為，可能令大律師專業蒙羞，或削弱公眾對大律師專業的信心。

指刑事案的法官曾斥吳故意違法

大律師公會指，公眾對法治的信心是依靠大律師的行為。不論大律師的政治信念，他們也應尊重法律和守法。惟法官在刑事案件中，指吳等人故意違法，等同挑戰警方和法律，而吳亦在集結的前列位置。此外，吳在刑事審訊中，以疏散人群此虛假的藉口，作為抗辯理據。

認為應裁定吳嚴重失當

大律師公會指，吳的刑責可能令大律師專業蒙羞，或削弱公眾對大律師專業的信心。而審裁處應裁定吳嚴重違反《行為守則》，屬嚴重失當。

強調非政治信念作出道德判斷

大律師公會強調，審裁組並不是就政治信念作出道德判斷，它只應衡量法律議題。惟審裁組考慮吳的政治動機，屬加入政治辯論的競技場，衡量了不相關的因素。而審裁組的裁決理據中，提及吳主觀認為涉案時所做的事正確。惟公會指，大律師故意違反法律，會令大律師專業蒙羞，構成專業失當。

雖然吳已退休但認為要糾正審裁組的錯誤

申請書又指，雖然吳已於去年底退休，不再執業。惟大律師公會指，基於公眾利益，應糾正審裁組在法律上的錯誤，以維持公眾對大律師專業的信心。大律師公會要求法庭頒令，推翻審裁組現時的裁定，並頒令投訴成立。此外，大律師公會要求審裁組訓誡吳。