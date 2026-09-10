港大調查：去年自殺率稍降　15歲以下個案增　32%讀Band 1A校最多

開學至今（10日），本港已發生數宗學童自殺個案，再度喚起大眾對學童精神健康關注。香港大學防止自殺研究中心今日公佈調查，本港去年每10萬人口有976人自殺死亡，以此推算自殺率為13％，較2024年的13.8％稍跌。然而15歲以下群組自殺率顯著上升，由2024年0.9%，增加到2.9%，其中學業壓力及朋輩關係是主要因素。此外，15歲以下自殺個案中，最多人就讀 Band 1A學校，佔32%



香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝建議學校在開學首兩周讓學生有更多空閒時間，與老師及同學要建立關係，適應生活轉變。



香港大學。（歐嘉樂攝/資料圖片）

本港去年有15宗15歲以下人士自殺個案，涉及14名男童及1名女童，比2024年的6宗上升一倍。根據2022年至2025年數據，15歲以下自殺個案當中，32%人就讀Band 1A學校，葉兆輝認為數據顯示即使學生優良，仍有自殺風險。

他又指，在調查期間，發現部份學校過往已經發生過學童自殺個案，認為營造精神健康友善的學習環境相當重要，希望學校不要只追求卓越成績，應照顧學童健康。

葉兆輝又表示，近日開學，學童面對生活模式轉變，或有較大的反應。他建議學校在開學首兩周讓學生有更多空閒時間，與老師及同學要建立關係。

高小「三層應急機制」試行計劃今年8月已屆滿，葉希望機制恆常化，但他表示機制未能涵蓋所有自殺個案，建議學校要主動關懷學生情緒健康，照顧到機制以外的學生。