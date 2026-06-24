過去3年91宗學童自殺　中學生佔9成　本學年至3月醫局接63宗轉介

近年學童自殺問題備受社會關注，教育局局長蔡若蓮書面回覆立法會議員質詢時表示，去年本港有31宗中小學學生懷疑自殺身亡個案，過去3年則共有91宗，其中中學生佔約90%，即達80多宗。



政府自2023年推出校本「三層應急機制」，面對有高自殺風險的學生，學校可轉介他們到醫管局精神科門診接受服務。本學年截至今年3月底，醫管局接獲63宗校長轉介個案，當中有11%為緊急個案，有48%為半緊急個案。



教育局局長蔡若蓮回覆立法會議員質詢時表示，去年有31宗中小學學生懷疑自殺身亡個案，過去3年共有91宗。（資料圖片）

根據教育局數據，按中、小學匯報學生懷疑自殺身亡個案，過去三年共有91宗，2025年有31宗，2024年有28宗，2023年有32宗。當中，中學生佔總個案數目約9成，小學生則佔約1成。男學生佔59%，女學生佔41%。

蔡若蓮表示，國際上和本港的相關研究均指出，自殺是一個複雜的問題，由多方面的因素互相影響而成，主要來自人際關係，包括家庭、社交或感情方面的問題，及個人的問題 ，如學習及學校適應、抑鬱情緒及精神病等，每個個案背後的原因不盡相同。

本學年截至3月底 學校教局轉介達330宗 超越上學年

政府2023年起推行校本「三層應急機制」，識別和支援有較高自殺風險的學生，2025/26學年機制恆常化，在全港中學實施及擴展至在小學四至六年級試行。蔡若蓮指，截至2026年3月底，2025/26學年由學校或教育局轉介的個案為330宗，24/25學年全年有299宗，23/24學年則有104宗。

倘若學生有高自殺風險，校長根據第三層應急機制，轉介學生至醫管局轄下的精神科專科門診接受評估及治療。截至今年3月底，醫管局精神科服務接獲的校長轉介個案數目有63宗，當中分流為第一優先類別（緊急）的佔11%、第二優先類別（半緊急）則佔48%，為校長而設的電話諮詢熱線查詢來電數目為39宗。