施政報告前瞻｜反圍標勢在必行　代辦機構及圍標刑事化能否破局？

【施政報告2026】大埔宏福苑五級大火奪去168條寶貴人命，將樓宇維修背後的監管漏洞暴露無遺，社會對反圍標的呼聲達至頂點。災後政府擺出改革決心，擬推動將圍標刑事化；又預計今年第四季推出加強版「招標妥 2.0」。行政長官李家超上月出席2026年《施政報告》地區諮詢會聽取意見，席間有人提議設立屋宇維修署，專責監管舊樓維修，當時李家超認為「值得多諗」。近日傳出政府擬為「獨立機構」代辦維修開綠燈，有專業團體及政黨均提出類似建議，相信短期內會有政策出台，不少屋苑已按兵不動，暫緩維修工程，待新政落地再籌備大維修。



2026年8月9日，行政長官李家超出席施政報告尾場地區諮詢會，同時收集香港五年規劃意見。（政府新聞處）

自宏福苑大火後，社會對於舊樓維修存在的問題，包括監管不足、杜絕圍標、加強屋苑管理等議題，已作多番討論。早前有人建議設立屋宇維修署，李家超認為意見有見地，並指若有獨立專業的代辦機構處理問題，市民則只需夾錢，可以預計施政報告將會針對樓宇維修推出新政策。

而回望過去，自實施強制驗樓計劃以來，為何政府打擊圍標的成效始終不彰？當局推動的改革又能否對症下藥？

任職工程師的蕭先生建議在發展局下設立屋宇維修署，專責監管舊樓維修。

推出強制驗樓 業界衍生圍標產業鏈爭奪「肥豬肉」

舊樓維修政策始於2009年政府因應金融海嘯推出的「樓宇更新大行動」，旨在維修舊樓，同時為建造業創造就業機會。及至2012年6月30日，屋宇署正式實施「強制驗樓計劃」，規定樓齡達30年或以上的私樓須定期檢驗及修葺。自此，政府將大維修的重責交予法團及小業主自行承擔，不法分子隨即窺準機會搶奪這塊「肥豬肉」。

過去十四年來，業界逐漸衍生出一條橫跨法團、顧問公司、工程承辦商，乃至物業管理公司的圍標產業鏈。圍標集團分工仔細，從度身訂造標書排除潛在對手，到以掩護性投標合謀抬價與瓜分市場；再利用「授權票」機制把持法團表決權，甚至有物管人員配合攞票，加上黑幫滲透，早已形成牢固的利益集團。

2012年6月30日，屋宇署正式實施「強制驗樓計劃」，規定樓齡達30年或以上的私樓須定期檢驗及修葺。（資料圖片）

熱心業主挺身而出恐面對黑幫滋擾

面對動輒數百頁的標書，小業主缺乏專業知識無從識破貓膩；即便偶有熱心業主挺身而出揭穿盲點，在現行的授權票制度下，往往難以撼動被圍標集團滲透的法團；更甚者，還要面對黑幫滋擾、恐嚇甚至流血威脅。小業主實在難以對抗具組織性的犯罪集團，將如此重責推給民間，正是制度失守的第一步。

觀塘合和大廈法團主席指大廈曾深陷大維修爭議，屢遭不明勢力滋擾。（資料圖片）

十多年反圍標政策為何如泥牛入海？

多年來傳媒屢屢揭發大維修黑幕，民間組織亦疾呼反圍標，當圍標已演變成一隻「房間裏的大象」，為何當局的打擊措施卻始終如泥牛入海？究其根本，是本港法例上圍標並非刑事罪行，警方及廉署只能循《防止賄賂條例》、「串謀詐騙」或「行使虛假文書」搜證。惟圍標合謀具隱蔽性，搜證極度困難。2015年底《競爭條例》生效，競委會雖將圍標列為嚴重反競爭行為，但法例僅能處以民事罰款及取消董事資格。對於動輒瓜分數以千萬計暴利的圍標集團而言，罰款不過是經營成本，何來足夠震懾力？

事實上，2013年爆出沙田翠湖花園2.6億元圍標案，法官在判刑時明言圍標現象常見，形容工程是「肥肉」，建議成立法定機構監管；2014年起香港測量師學會屢次提議成立設立「樓宇維修監管局」防範圍標 ；「反圍標大聯盟」曾要求修訂《建築物管理條例》，賦予民政總署實質執法權，向違規法團發出警告及檢控拒不遵從者。

2013年爆出沙田翠湖花園2.6億元圍標案，法官判刑時明言圍標現象常見。（資料圖片）

面對民間諍言，當局卻指由已有執法部門處理圍標，比獨立機構直接有效，又能避免職能重疊；民政署在諮詢文件中，亦以「擔心引入更多刑事制裁及由政府人員執法，將令願意擔任法團義務工作的業主卻步」為由拒絕修例。制度漏洞未能堵塞，變相為圍標集團打開方便之門。

「反圍標大聯盟」曾要求政府打擊圍標。（資料圖片）

從「復安居」到「招標妥」 難以杜絕圍標

翠湖花園圍標案前後，政府並非毫無動作，但推出的跨部門措施大多流於隔靴搔癢。2013年警方與廉署聯同房協及市建局等部門推出「復安居計劃」，成立24小時熱線支援查詢，惟這類措施未能針對打擊合謀定價與黑箱操作。

2016年市建局推出「招標妥」，提供獨立估價及電子招標，隱藏投標者身分以防承建商私下互通消息。然而道高一尺，魔高一丈，圍標集團隨之進化，仍可合謀度身訂造標書確保「自己人」中標。再者，即使名列「招標妥」認可名單內的公司亦未必安全，業主根本防不勝防。宏福苑3.3億元天價維修正是透過「招標妥」招標，聘用顧問「鴻毅」與承建商「宏業」，最終釀成大禍。

2016年市建局推出「招標妥」，提供獨立估價及電子招標，隱藏投標者身分以防承建商私下互通消息。（資料圖片）

執法部門數次高調行動 治標不治本阻嚇不足

以往執法部門在有限法律工具下仍竭力打擊圍標，2023年1月廉署展開「火網行動」，搗破操控全港10個項目、涉款5.2億元的圍標集團，拘捕49人；2024年4月廉署與競委會展開首次聯合行動拘捕20人，廉署其後將牽涉宏福苑在內11個屋苑的線索轉交競委會跟進。

然而，這些執法行動相對於全港大量維修項目，不過是冰山一角。全港樓齡30年以上的私人樓宇超過2.5萬幢，屋宇署每年向逾600幢私人樓宇發出強制檢驗法定通知，涉及數百億元。執法部門幾次高調行動，終究治標不治本，難言有多大阻嚇力。

2023年1月廉署展開「火網行動」，搗破操控全港10個項目、涉款5.2億元的圍標集團，拘捕49人。（資料圖片）

宏福苑大火後政府連推多項措施補救

直至宏福苑大火奪去168條寶貴性命，以血淋淋的方式將制度漏洞暴露人前，社會對反圍標的呼聲達至頂點。政府多個部門推出連串補救措施：

1. 跨部門刑事重罪追究：警方及廉署拘捕顧問「鴻毅」、承辦商「宏業」負責人等人，控以誤殺及串謀詐騙等罪；警方、廉署與競委會近期展開聯合行動，瓦解涉全港27個屋苑、近5億元合約的圍標集團，拘捕50人；

2. 加強版「不合謀條款」範本：競委會今年7月推出新範本，投標者須確認標書獨立擬備且未參與合謀，並在見證人下宣誓。若違反聲明，將涉干犯虛假聲明罪；

3. 推動圍標刑事化：競委會擬推動將圍標行為刑事化，最高可囚7年至10年，增加阻嚇力；

4. 全面檢討《建築物管理條例》：民青局提出五大修例方向，包括在大維修引入三級制投票門檻、設立授權票上限及法定聲明、要求工程人員申報利益關係，以及賦權局長介入處理管委會等。

5. 籌劃「招標妥 2.0」：市建局原定於今年第四季推出加強版平台，設立更嚴謹的顧問及承建商預審名單，需通過警方及廉署的定罪紀錄與黑社會背景風險審查，實施兩年一檢。

宏福苑大火後，政府多個部門推出連串補救措施。（資料圖片）

當局正醞釀改革大維修的監管制度，可以預期短期內將有新政策出台。現時不少屋苑選擇按兵不動，暫停大維修工程以觀望新政落地。近期又有風聲指政府打算成立「獨立機構」全面代辦大維修，主張未來「市民只需夾錢」。測量師學會、工聯會及民建聯亦提出類似建議，不過，設立一個機構代辦，能否從源頭杜絕圍標？其權責劃分、公帑效益及監管機制，仍存在許多問號。

大維修不是單純的私人合約問題，而是關乎全港逾百萬業主的福祉，保障市民安居樂業的民生大事。（資料圖片）

反圍標關乎全港業主切身利益 政府不能推責

大維修從來不是單純的私人合約問題，而是關乎全港逾百萬業主的福祉，保障市民安居樂業的民生大事。回望過去十四年，監管大維修的疏漏，加上制度改革的蹉跎，付出的代價已極為沉重。維修責任不能輕率地推卸給小業主，單憑一個「獨立機構」恐怕亦不會一勞永逸。當局有責任展現魄力與擔當，全面改革法律及監管制度杜絕圍標，市民才不必在再被不法分子予取予攜，宏福苑大火的悲劇才不致在香港重演。