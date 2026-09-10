慎入｜12款新煙害警示圖逐一睇　增致禿頭及二手煙禍害等忠告

衞生署控煙酒辦公室今日（10日）公有「統一傳統吸煙產品包裝設計」進展，規管香煙外包裝，並公布12款新煙害警示圖，相關法例下年3月生效。



對比現時煙害警示圖，新款移除女性及小朋友的圖片，增加受吸煙影響、患上癌症的器官圖，以及多了會患喉癌、膀胱癌、失明、禿頭等吸煙副作用忠告。



12款新煙害警示圖。（湯致遠攝）

12款新煙害警示圖下年3月生效

衞生署控煙酒辦公室今日（10日）舉辦記者會交代「統一傳統吸煙產品包裝設計」最新進展。除了訂立外包裝顔色及標簽標準外，亦將更新12款新煙害警示圖，相關規管下年3月生效，並設置9個月過渡期。

現時的煙害警示圖。（香港吸煙與健康委員會圖片）

現時的煙害警示圖。（香港吸煙與健康委員會圖片）

現時的煙害警示圖。（香港吸煙與健康委員會圖片）

現時的煙害警示圖。（香港吸煙與健康委員會圖片）

2007年起規定煙包須印製煙害圖象警示

回顧香港的控煙歷程，香港自2007年起在煙包裝上印製煙害圖象警示，至2018年，政府進一步加強規管，將警示圖由6款增至12款，並將覆蓋面積擴大至85%，同時必須顯示「請為你的下一代戒煙」的健康忠告。

新煙害警示圖。（立法會文件）

新煙害警示圖。（立法會文件）

新煙害警示圖。（立法會文件）

新煙害警示圖。（立法會文件）

新煙害警示圖。（立法會文件）

衞生署新措施將一次性更改所有煙害圖象警示，更新圖像涵蓋3主題：吸煙相關疾病造成的殘疾和容貌受損；導致生活水平嚴重下降的疾病；以及可能觸發戒煙意欲的疾病或狀況。

新煙害警示圖。（立法會文件）

新煙害警示圖。（立法會文件）

新煙害警示圖。（立法會文件）

新煙害警示圖。（立法會文件）

新煙害警示圖。（立法會文件）

新版刪除女性及小朋友角色 保留吸煙可致肺癌、陽痿等警示

對比現時煙害警示圖，新版刪除女性及小朋友角色，亦刪除違例吸煙罰款警示。新版中更多因吸煙而受損的器官畫面，相關病症包括喉癌、口咽癌、膀胱癌、失明、足部壞死及截肢、慢性阻塞性肺病、肺癌、陽痿等。

另外，新版圖亦涵蓋容貌受損及二手煙副作用的警示，包括「吸煙增加禿頭風險」及「二手煙導致嬰兒猝死」。

新煙害警示圖。（立法會文件）