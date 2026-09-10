統一香煙包裝設計規定明刊憲　放寬煙盒尺寸　更新煙害圖增阻嚇

政府明年3月起將要求煙草生產商統一傳統香煙包裝設計，包括標準化煙包尺寸及外包裝顏色，更新健康忠告及警示圖案等，削弱品牌效應及煙草包裝吸引力。相關法例將於明日刊憲。對比4月時提交的立法會文件，當局表示經諮詢後決定放寬煙包尺寸限制，以及指定完稅煙標籤位置。



12個新健康忠告及警示圖案，包括「吸煙導致膀胱癌」、「吸煙令你陽痿」等。（湯致遠攝）

衞生署控煙酒辦公室今日（10日）舉辦記者會交代「統一傳統吸煙產品包裝設計」最新進展。（湯致遠攝）

衞生署控煙酒辦公室今日（10日）舉辦記者會交代「統一傳統吸煙產品包裝設計」最新進展。當中多數措施與醫衞局4月時向立法會遞交的文件內容大致相同，包括外包裝不得有紋理，需統一採用暗啡色、刪除焦油尼古丁標誌，以及更新12款健康忠告圖像等。

衞生署控煙酒辦公室主任林民聰表示，新條例較4月文件寬鬆，放寬煙包尺寸限制及指定完稅煙標籤擺放的位置。

他說，經過諮詢及參考外國經驗後，煙包指定高度放寬至85至125毫米，闊度變為50至72毫米，深度則改為10至30毫米，相關標準與現時市面上大部分煙草產品的大小相同，日後不會有大幅度改動。

衞生署控煙酒辦公室主任林民聰。（湯致遠攝）

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊解釋相關措施說，現時煙包需印有至少85%警示圖案，惟煙草商利用剩餘空間，透過精美設計、圖案及顏色來推廣產品並鞏固品牌形象，削弱消費者對健康風險的判斷，部份銷售點擺放時更只展示煙包側邊的鮮豔設計，形同「流動廣告」，極易誘使青少年嘗試吸煙。為杜絕此等行銷手段，故規定統一煙包包裝設計，冀削弱品牌效應及煙草包裝吸引力。

相關法例明日刊憲，並於明年3月1日生效，設有9個月過渡期。過渡期後若售賣違反統一包裝設計的煙草產品，一經定罪最高可被罰款5萬。

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊。（湯致遠攝）

衞生署控煙酒辦公室今日（10日）舉辦記者會交代「統一傳統吸煙產品包裝設計」最新進展。（湯致遠攝）