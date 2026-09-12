沙田有小學爆集體食物中毒　39人校內進食滷水雞髀及長通粉後屙嘔

衞生署衞生防護中心今日（12日）公布正調查一宗涉及39人的懷疑食物中毒個案群組，涉及沙田一所學校的37名學生，包括23男14女，年齡介乎5至11歲，以及兩名年齡分別為34及38歲的學校職員。他們於本月9日在該校進食由供應商提供的午膳，約8至22小時後出現腹痛及腹瀉。其中兩名受影響學生曾經求醫，毋須入院，情況穩定。其餘受影響人士病徵輕微，毋須求醫。



衞生防護中心公布正調查一宗涉及39人的懷疑食物中毒個案群組。(資料圖片)

初步調查涉與午膳供應商的滷水雞髀和長通粉有關

衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士在發病前曾於校內進食同款式的午膳，較大機會涉及食物中毒，可能與進食由該供應商提供的滷水雞髀和長通粉有關。食環署和衞生防護中心人員已即時到該校視察，檢視食物儲存及分配流程和環境衞生，在學校抽取食物樣本作化驗，並向該校提供有關預防食物中毒的建議。

食環署已指示涉事供應商暫停運作及徹底消毒

食環署人員亦已到涉事午膳供應商巡查，檢視食物儲存、食物烹調流程和環境衞生。食物安全中心已即時指示有關供應商暫停供應涉事食物、於今日（12日）暫停運作以進行徹底清潔消毒工作，及向員工提供食物安全和環境衞生教育，並抽取食物及環境樣本作化驗。

衞生防護中心及食物安全中心的調查仍然繼續。