食物中毒｜逸東酒店The Astor再多6人食自助餐後屙嘔　累計涉14人

繼周四（3日）公布兩宗涉及油麻地香港逸東酒店The Astor的食物中毒個案群組，衞生署衞生防護中心由昨日（4日）至今日（5日）中午再錄得3宗、涉及6人在同一食肆的食物中毒個案呈報。初步調查顯示，全部5宗個案群組有流行病學關連，累計涉及14人。



油麻地彌敦道380號香港逸東酒店地庫一樓的餐廳The Astor（Openrice圖片）

The Astor提供刺身等多款食品。（Openrice圖片）

出現嘔吐、腹瀉等病徵

衛生防護中心表示，最新3宗個案群組涉及6人，包括1男5女，他們在8月29日至31日在涉事食肆享用自助餐，16至40小時後出現嘔吐、腹瀉、噁心、腹痛及發燒等病徵。至於9月3日公布的兩個群組，受影響人數由7人增至8人。全部人毋須入院，現時情況穩定。

所有涉事人士均於中心採取行動前在該食肆享用自助餐，調查仍然繼續。衞生防護中心呼籲，在8月29日至9月2日到該食肆用餐後，感到腸胃不適或發燒的人士，應立即求醫。

食環署和衞生防護中心人員日前已到涉事餐廳調查，檢視食物處理流程和衞生，並抽取食物樣本作化驗。食物安全中心已即時指示餐廳暫停供應涉事食物、清潔消毒處所，及向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。該食肆亦已按指示停售食品，並暫時停業以進行徹底清潔和消毒。