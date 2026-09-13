iPhone 18 Pro預購｜多人信用卡疑遭盜用　渣打：即時調查及跟進

蘋果公司Apple上周六（12日）晚上8時，開放預購最新iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max手機，隨後多名網民在社交平台發文指，收到滙豐銀行、恒生銀行、渣打銀行發出的信用卡收款短訊，惟未能成功預購，疑遭遇詐騙或被盜信用卡。渣打銀行提醒，如發現任何未經授權交易，應盡快通知銀行及向警方報案，渣打稱會按既定程序即時調查及跟進，若調查後確認有關交易未經持卡人授權，持卡人毋須承擔相關款項。



恆生銀行亦指，在調查期間會支援受影響客戶，並在適用情況下根據信用卡組織規則啟動退單機制。中銀香港表示，該行信用卡客戶均受退款機制保障，所有經核實為未經授權的信用卡交易，客戶均毋須承擔責任。



蘋果Apple9月12日晚上8時，開放預購最新iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max手機。

iPhone 18Pro、iPhone 18 Pro Max 、iPhone Duo售價、規格、性能比較（Apple官網截圖）

渣打：若交易未經持卡人授權 持卡人毋須承擔相關款項

渣打銀行表示，就網上有關不同銀行信用卡遭盗用作網上交易的討論，渣打一直設有機制密切監察，並積極協助客戶與商戶及信用卡組織跟進相關可疑信用卡交易。客戶如發現任何未經授權交易，應盡快通知銀行及向警方報案，並可透過網上理財或SC Mobile即時封鎖信用卡。

渣打銀行指，會按既定程序即時調查及跟進，並在適用情況下向相關信用卡組織提出退款申請。若調查後確認有關交易未經持卡人授權，持卡人毋須承擔相關款項。渣打銀行指，為參與商戶的網上交易提供額外認證服務3-D Secure（3DS），以進一步保障客戶，惟是否參與由個別商戶決定。

恆生：如發現信用卡有任何可疑交易 可透過手機應用程式凍結信用卡

恆生銀行則表示，最近留意到有不同銀行的客戶報告其信用卡遭未經授權交易用作購買手提電話。如客戶發現信用卡有任何可疑交易，請立即透過恒生銀行手機應用程式凍結信用卡，或致電恆生。在調查期間，恆生會支援受影響客戶，並在適用情況下根據信用卡組織規則啟動退單機制。

KOL司徒夾帶收到恒生銀行發出的最少6個短訊。（司徒夾帶FB圖片）

也有其他搶購的市民收到恒生銀行發出短訊。（受訪者提供截圖）

中銀香港：核實為未經授權信用卡交易 客戶均毋須承擔責任

中銀香港也提醒客戶，如發現信用卡出現未經授權交易，應立即登入手機銀行封鎖相關信用卡；客戶亦可透過在線客服或客戶服務熱線暫停信用卡並提出爭議交易申請。中銀表示，該行信用卡客戶均受退款機制保障，所有經核實為未經授權的信用卡交易，客戶均毋須承擔責任。

中銀香港表示，已為網上交易提供3-D Secure（3DS）額外認證服務，以進一步保障客戶，惟是否採用均由商戶決定。該行呼籲客戶時刻注意信用卡安全，切勿點擊任何來歷不明的超連結；進行網上交易時，須仔細核對交易短訊上的商戶名稱及金額，並切勿向任何人透露一次性密碼。

最新iPhone 18 Pro登場。(官方圖片)

2026年9月9日，蘋果發表會上還展出了Apple Watch、iPhone 18 Pro和AirPods。（Reuters）

iPhone 18 Pro搭載全新A20 Pro晶片

iPhone 18系列加入全新酒紅色（左）

網民收到大量信用卡收款短訊 惟未能成功預購

iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max周六（12日）晚上8時起開放預購，不過網上社交平台隨後有多名網民發文指，收到銀行發出的信用卡收款短訊，惟未能成功預購，疑似遭遇詐騙或被盜信用卡。其中KOL司徒夾帶更收到恒生銀行發出最少6個短訊，每個短訊都顯示為「無卡支付」，金額為13,299元。而根據蘋果Apple的官方售價，疑是iPhone 18 Pro Max 512GB版本手機。

直至周日（13日）凌晨，相關帖文愈來愈多，甚至有網民稱被騙徒盜用信用卡，累計交易逾6萬元，也有網民稱每個交易涉及不同金額，包括10,499元、11,499元及13,299元等。