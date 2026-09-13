iPhone 18 Pro預購收大量信用卡收款短訊　專家籲聯絡銀行及報警

【蘋果／Apple／iPhone 18 Pro／iPhone 18 Pro Max／恒生銀行】蘋果Apple周六（12日）晚上8時，開放預購最新iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max手機，不過網上隨後有多名網民在社交平台發文指，收到恒生銀行發出的信用卡收款短訊，惟未能成功預購，疑遭遇詐騙或被盜信用卡，甚至有網民稱被騙徒盜用信用卡，累計交易逾6萬元。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，iPhone開放預購導致網絡及支付系統擠塞的情況，並非首次發生，而根據過往經驗，發卡銀行一般情況下不會扣款。惟他又指，也有一種可能是騙徒或趁今次的搶購熱潮，集中利用先前透過釣魚網站或黑市截獲的信用卡資料實時盜刷，提醒市民若收到任何異常的信用卡授權通知，應立即聯絡發卡銀行要求暫停服務及跟進，並報警備案再作跟進。



iPhone 18系列9月12日晚上8時開放預購，該系列加入全新酒紅色。（資料圖片）

KOL司徒夾帶收到恒生銀行發出的最少6個短訊。（司徒夾帶FB圖片）

網民收到大量信用卡收款短訊 惟未能成功預購

iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max周六（12日）晚上8時起開放預購，不過網上社交平台隨後有多名網民發文指，收到銀行發出的信用卡收款短訊，惟未能成功預購，疑似遭遇詐騙或被盜信用卡。其中KOL司徒夾帶更收到恒生銀行發出最少6個短訊，每個短訊都顯示為「無卡支付」，金額為13,299元。而根據蘋果Apple的官方售價，疑是iPhone 18 Pro Max 512GB版本手機。

直至周日（13日）凌晨，相關帖文愈來愈多，甚至有網民稱被騙徒盜用信用卡，累計交易逾6萬元，也有網民稱每個交易涉及不同金額，包括10,499元、11,499元及13,299元等。

也有其他搶購的市民收到恒生銀行發出短訊。（受訪者提供截圖）

方保僑︰網絡擠塞非首次發生 一般情況下不會扣款

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，上述情況並非今年首次發生，2024年蘋果Apple開放手機預購時同樣曾出現，由於同時間有大批顧客湧進網店進行交易，網絡及支付系統嚴重擠塞，顧客因而收到大量來自發卡銀行的短訊，而根據過往的經驗，只要預購訂單沒有成功生成，一般情況下發卡銀行不會扣款。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，根據過往的經驗，只要預購訂單沒有成功生成，一般情況下發卡銀行不會扣款。（資料圖片）

料因部份銀行推回贈優惠 導致相關支付系統嚴重擠塞

方保僑又指，部份銀行近日推出信用卡回贈優惠，其中恒生銀行公布只要在App中登記參加活動，憑合資格恒生Visa信用卡，在香港Apple門市或網店買任何產品，單一簽賬滿5,500元，即可賺取高達10%回贈（+FUN Dollars），即相當於550元。因此他估計有大批顧客選用恒生銀行信用卡，或是其他同樣推出回贈優惠的信用卡，從而導致網絡及相關支付系統嚴重擠塞。

iPhone 18系列9月12日晚上8時開放預購，該系列加入全新酒紅色（右一）。（資料圖片）

騙徒或利用釣魚網站或黑市截獲的信用卡資料實時盜刷

對於有多名網民反映信用卡被盜用訂購iPhone手機。方保僑估計，除了網絡及支付系統擠塞外，也有可能涉及騙徒盜用信用卡，由於Apple網店為確保預訂手機時流量順暢，採用動態風險評估，以豁免部份交易的SMS驗證碼或程式認證，料騙徒或趁今次的搶購熱潮，集中利用先前透過釣魚網站或黑市截獲的信用卡資料，進行實時盜刷。

iPhone 18系列9月12日晚上8時開放預購，該系列加入全新酒紅色。（資料圖片）

若收到任何異常的信用卡授權通知 應聯絡發卡銀行及報警

方保僑提醒市民，切勿在不知名網站輸入信用卡資料，或點擊來源不明的連結，同時不應將信用卡資料授權第三方代購任何產品或服務，一旦收到任何異常的信用卡授權通知，應立即聯絡發卡銀行要求暫停服務及跟進，並報警備案再作跟進。