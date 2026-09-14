大埔醫院推專屬歌單減認知障礙長者躁動　逾20%參與患者可減用藥

大埔醫院內科及老人科註冊護士許穎姿照顧一名認知障礙症長者時，偶然發現當病人聽到自己喜愛的粵曲《紫釵記》，原本躁動的情緒逐漸放鬆，亦較願意配合護理安排。大埔醫院內科及老人科團隊於是發起「樂在『耆』中」計劃，與患者家屬一起尋找其年輕時喜愛的歌曲，為每人製作個人化歌單，利用音樂協助患者舒緩情緒。



從2025年7月至今年8月，共有72名65歲或以上、已確診認知障礙症並出現躁動症狀的住院患者參與計劃。醫院發現，當中17名患者在音樂輔助後可減少用藥。院方日後會探討在其他合適的臨床環境應用，包括雅麗氏何妙齡那打素醫院急症病房。



大埔醫院內科及老人科註冊護士許穎姿照顧一名認知障礙症長者時，偶然發現當病人聽到自己喜愛的粵曲《紫釵記》，原本躁動的情緒逐漸放鬆，亦較願意配合護理安排。圖為模擬照顧情形。（大埔醫院圖片圖片）

78歲黃伯每日聽粵曲及英文懷舊金曲 能較好地配合物理治療

78歲的黃伯患有重度神經認知障礙，曾因尿道感染及急性腎損傷入院，但多次在院內自行拔除導尿管。他今年5月入住大埔醫院，團隊得知他年輕時曾學習粵曲，尤其喜愛1990年代英文懷舊金曲，於是每日分別播放15分鐘粵曲及英文懷舊金曲，黃伯的情緒明顯平靜下來，不再拒絕太太的照顧，亦能較好地配合物理治療。一次探訪結束時，他更主動向太太道別及送上飛吻，令家屬感受到熟悉音樂帶來的改變。

大埔醫院內科及老人科註冊護士許穎姿照顧一名認知障礙症長者時，偶然發現當病人聽到自己喜愛的粵曲《紫釵記》，原本躁動的情緒逐漸放鬆，亦較願意配合護理安排。圖為模擬照顧情形。（大埔醫院圖片）

藥物會產生副作用 團隊冀加入非藥物介入 助患者建立安全感

本港現時有逾10萬名認知障礙症患者，預計至2039年將增至33萬人。大埔醫院內科及老人科部門主管葉偉文表示，患者的腦部結構出現變化後，抗壓能力可能下降，住院時面對環境轉變，容易產生不安及躁動。部分患者在臨床上或需使用藥物控制躁動，但藥物可能帶來嗜睡、跌倒等副作用。因此，團隊希望在合適情況下加入非藥物介入，從患者熟悉的人和事物入手，協助他們建立安全感。

大埔醫院內科及老人科團隊（左起）註冊護士許穎姿、部門主管葉偉文及護理總經理鍾婉雯介紹「樂在『耆』中」計劃。（大埔醫院圖片）

醫護人員與家屬一起尋找患者年輕時喜愛歌曲 助舒緩情緒

葉偉文表示，大埔醫院內科及老人科團隊嘗試從患者熟悉的生活經歷入手，與家屬一起尋找患者年輕時喜愛的歌曲，為每人製作個人化歌單，利用音樂協助患者舒緩情緒。

大埔醫院內科及老人科註冊護士許穎姿參考相關文獻後了解到，即使認知障礙症患者的短期記憶逐漸減退，部分長期記憶仍可能保存較長時間，而年輕時期接觸的音樂亦可能較容易被記住，尤其是在約10至30歲這段「記憶黃金期」。

大埔醫院內科及老人科部門主管葉偉文表示，團隊希望在合適情況下加入非藥物介入，從患者熟悉的人和事物入手，協助他們建立安全感。（大埔醫院圖片）

大埔醫院內科及老人科團隊（左起）註冊護士許穎姿、部門主管葉偉文及護理總經理鍾婉雯介紹「樂在『耆』中」計劃。（大埔醫院圖片）

當患者出現情緒波動或「日落症候群」時播放歌單

護士團隊於是邀請家屬分享患者過往的生活經歷、重要回憶及音樂喜好，為患者編製個人化歌單。當患者出現情緒波動，或於傍晚出現「日落症候群」，護士會按患者情況播放音樂，每次最多30分鐘，每日不超過4次。

團隊用「匹茲堡躁動量表」（Pittsburgh Agitation Scale，PAS）評估患者的躁動情況，發現72名患者在聆聽音樂后，平均PAS分數下跌六成，其中17名人在音樂輔助後可減少用藥。

大埔醫院內科及老人科團隊（左起）註冊護士許穎姿、部門主管葉偉文及護理總經理鍾婉雯介紹「樂在『耆』中」計劃。（大埔醫院圖片）

雅麗氏何妙齡那打素醫院及大埔醫院護理總經理鍾婉雯表示，院方日後會探討在其他合適的臨床環境應用，包括雅麗氏何妙齡那打素醫院急症病房。