Stephen Curry訪港｜以廣東話自介：我係咖喱仔　落場表演射3分球

NBA 超級球星史提芬·居里（Stephen Curry）今早（14日）到訪屯門順德聯誼總會梁銶琚中學，與師生交流，場內有逾百球迷守候。當Curry踏入校內球場一刻，隨即引發全場師生歡呼。活動期間，Curry在主持丘雨勤指導下，即席以廣東話向全場介紹自己：「我係咖喱仔！」再次引起全場歡呼。



隨後他親自落場指導學生投籃，亦表演射三分球，並觀看及點評校隊比賽。完成校園活動後，Curry隨即轉往尖沙咀廣東道，出席體育品牌的宣傳活動。



NBA超級球星史提芬．居里（Stephen Curry）9月14日到訪屯門順德聯誼總會梁銶琚中學，表演射三分球。(方承恩攝)

NBA超級球星史提芬．居里（Stephen Curry）9月14日到訪屯門順德聯誼總會梁銶琚中學，表演射三分球。(方承恩攝)

NBA超級球星史提芬．居里（Stephen Curry）9月14日到訪屯門順德聯誼總會梁銶琚中學，親自落場指導學生投籃，觀看及點評校隊比賽。(方承恩攝)

NBA超級球星史提芬．居里（Stephen Curry）9月14日到訪屯門順德聯誼總會梁銶琚中學，親自落場指導學生投籃，觀看及點評校隊比賽。(方承恩攝)

踏入操場全校雷動 體育評述員丘雨勤教用廣東話打招呼

今早在校內師生及校外逾百名球迷引頸以待下，Curry的座駕正式抵達順德聯誼總會梁銶琚中學。當Curry步入校園操場時，在現場守候的師生隨即爆發出歡呼聲與掌聲。

活動期間，擔任主持的體育評述員丘雨勤與Curry互動，並教導Curry用廣東話向大家打招呼。Curry隨即向全場師生自我介紹：「我係咖喱仔！」，師生紛紛報以掌聲與歡呼，現場氣氛熱烈。

NBA超級球星史提芬．居里（Stephen Curry）9月14日到訪屯門順德聯誼總會梁銶琚中學，親自落場指導學生投籃，觀看及點評校隊比賽。(方承恩攝)

NBA超級球星史提芬．居里（Stephen Curry）9月14日到訪屯門順德聯誼總會梁銶琚中學，與該校師生互動。(方承恩攝)

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Curry現身學校。（蔡正邦攝）

當Curry步入校園操場時，全校師生隨即爆發出震耳欲聾的尖叫聲與掌聲。（網民nong._.eeh圖片)

現場指導學生投籃 在場觀賽點評校內比賽

其後Curry在校內表演射球，又親自指導學生投籃，亦不時親身示範其招牌的投射動作。之後Curry化身客席教練，在場觀賞校內籃球隊比賽，並不時點評與建議。

結束校園活動後 先後轉戰尖沙咀

完成校園交流後，Curry馬不停蹄繼續其訪港行程。Curry先後前往尖沙咀廣東道，出席體育品牌的宣傳活動，所道之處均有大批球迷在守候及歡近。

NBA超級球星史提芬．居里（Stephen Curry）9月14日到訪屯門順德聯誼總會梁銶琚中學，學生紛紛在旁舉起手機拍攝。(方承恩攝)

NBA超級球星史提芬．居里（Stephen Curry）9月14日到訪屯門順德聯誼總會梁銶琚中學，學生製作其肉緊肖像紙牌迎接他。(方承恩攝)

NBA超級球星史提芬．居里（Stephen Curry）9月14日到訪屯門順德聯誼總會梁銶琚中學。校外一早聚集大批球迷等候一睹風采。(方承恩攝)

NBA超級球星史提芬．居里（Stephen Curry）9月14日到訪屯門順德聯誼總會梁銶琚中學。校外一早聚集大批球迷等候一睹風采。(方承恩攝)

記者今早親自前往學校直擊，發現校門外已有大批球迷守候，部分人更穿起 Curry 的球衣。（蔡正邦攝）

完成校園交流後，Curry 馬不停蹄繼續其訪港行程。Curry 轉往尖沙咀廣東道，出席體育品牌的宣傳活動。

在校外守候的人潮中，不乏穿著校服的學生。（蔡正邦攝）