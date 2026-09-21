長者銀行做定期變買長命保險　資深傳媒人親身經歷揭制度助長騙老

有線電視節目《一線搜查》早前報道，一對近70歲的夫婦到一間銀行打算存款及做定期，但職員以更高回報作招徠，在三年間合共買了五份保險，總保費超過300萬元。若不計「非保證金額」和「紅利」，需20年才能「保本」，即他們要等到90歲。直至《一線搜查》節目組介入，涉事銀行才突然予以「個別處理」，讓他們取消保單。



銀行職員推介七老八十長者由做定期變買長命保險並不罕見，資深傳媒人林妙茵7月時亦曾在報章撰文，透露母親也有相似經歷，預計需要7年後才能達到保本，幸好在21日冷靜期內發現，才得以取消。



林發現本來用作識別長者理財能力的「財務需要分析」（FNA），存在盲點及漏洞，其母便因買過幾份儲蓄保險，即使已75歲仍自動歸類為「非弱勢社群客戶」，銷售過程不需見證人；問卷都是專業且複雜的金融術語，長者難以真正明白。她又引述銀行職員表示，銷售保險過程並無錄音，因並非銷售「投資產品」。



黎先生夫婦到一間銀行打算存款及做定期，但在職員介紹下，在三年間合共買了五份保險。（《一線搜查》截圖）

黎先生三份保單的總保費近92萬元。（《一線搜查》截圖）

黎太兩份保單的總保費近210萬元。（《一線搜查》截圖）

銀行職員以「利息高啲」吸引長者簽買保險單

根據《一線搜查》報道，70歲黎先生憶述當日銀行職員稱「話呢隻好，呢隻利息高啲、吸引啲」，因而簽了保險單。兩人的兒子及契女其後發現，保單文件列明黎先生有近300萬元，黎太則有近900萬元，但他們的資產根本沒有那麼多。

「財務需要分析」評估他們屬於弱勢社群，但職員依然向他們推銷這些保險產品。由於家人揭發事件時已過了21日冷靜期，所以銀行不讓他們取消。

保單文件顯示黎先生有近300萬元，黎太則有近900萬元，但他們的資產根本沒有那麼多。（《一線搜查》截圖）

乳癌病人被大銀行成功遊說買回本期18年儲蓄保險

有社交媒體專頁6月披露，一間大銀行沙田分行職員，成功遊說一名本來只想做定期的62歲婦人買儲蓄保險，每年要供45,000美金（35萬港元），供款期5年剛好接近蠶食其全部180萬元積蓄，該份保險保證回本年期為18年，而事主是一位乳癌病人。

75歲長者誤當投保「5年期終身儲蓄保險」為「5年期定期存款」

資深傳媒人林妙茵7月亦在報章專欄撰文分享親身經歷。其75歲母親到銀行想做較高息定期，回家還告訴女兒做了「5年期定期存款」，林其後發現實是一份「5年期終身儲蓄保險」，一次過把金額不小的定期存款轉作保費，最快第5年才可開始提取部分現金，預計需要7年後才能達到保本（break-even/退保價值回本），幸好趕得及在冷靜期內取消。

財務需要分析自動列林母為「非弱勢社群客戶」 銷售不需見證人

林妙茵其後到銀行，要求覆檢當日母親簽的文件，結果發現連串漏洞。她發現「財務需要分析」（FNA）系統將母親自動歸類為「非弱勢社群客戶」，原因是母親曾購買類似保險，導致銷售過程不需見證人；母親又被標籤為「具備金融知識和經驗」，且預期投入大額資金作「10年期投資」。

她指FNA本是保障市民不會被推銷不認識或不符合需要的產品，制度上規定保險代理需先為客戶進行FNA，並將65歲或以上長者定義為「弱勢客戶」以加強保護。但系統卻存在盲點，以其母為例，自動歸類為「非弱勢」，使保護機制形同虛設。

問卷充斥專業且複雜金融術語 促改用「這是保險，不是定期存款」字眼

她又指，FNA問卷充斥著專業且複雜的金融術語，例如「非保證回報的保險產品」、「投資於增長型資產的最高百分比分配為 >50%」，長者極難理解，建議應將核心問題改用淺白直白的語言，如直接說明「這是保險，不是定期存款」、「至少幾年內不能提款」，才能讓長者真正明白產品性質。

當時負責她母親的一名理財經理說了幾次「林太當日一直表示清楚明白」，但她母親後來說，當時在冷氣房內待了兩小時，又冷又餓，只想簽完文件後趕快脫身。她與銀行交涉時發現，當時銷售保險的過程並無錄音，銀行回覆只有銷售「投資產品」才需要錄音，保險產品則不需要，因此她倡議硬性規定保險銷售全程錄音，避免不當銷售。

保險界立法會議員陳沛良。（資料圖片／湯致遠攝）

保險界立法會議員：現時制度未必有漏洞 認同可增加錄音

立法會保險界議員陳沛良指，FNA的指引清晰，加上設有冷靜期，認為現時的制度未必有漏洞，「機制就喺度喇。」不過，他表示FNA只是問答形式，若增加一些如錄音等的正式紀錄，便可盡量避免爭拗。他補充，可研究如何保障消費者，但同時亦要避免令銷售過程太複雜。