5日2宗港人北海道自駕遊車禍　保險業指誤闖或逆線視乎情況賠償

北海道5日內發生兩宗涉港人自駕遊車禍，一名53歲香港遊客傷重不治，連同兩名受傷日本人，共造成一死10傷。

香港保險業聯會行政總監劉佩玲今日（22日）指，若車輛涉車輛誤闖或逆線，不會「一刀切」不作賠償，視乎情況而定，如因不熟悉當地情況等意外，料保險公司會處理。

她又稱，港人自駕遊時，通常租車公司要求購買的保險設有「墊底費」，即發生意外時須自行承擔的金額，她提醒港人須了解在港買的保險是否包含「墊底費」賠償。



7月16日，北海道一輛載有5名香港遊客的租賃轎車被困JR富良野線平交道，被駛至列車撞到，車上5人全數受傷送院。（日本電視台）

日本北海道7月20日發生致命車禍，一架港人自駕遊汽車在富良野的道路上與另一架汽車相撞，造成1死5傷，死者為53歲的香港女遊客。（札幌電視台 截圖）

違法如無國際牌駕車、醉駕或影響保險賠償

香港保險業聯會行政總監劉佩玲接受港台節目《千禧年代》訪問時稱，如港人自駕遊，通常租車公司要求購買的保險設有「墊底費」，即發生意外時須自行承擔的金額。她稱，近年港人買旅遊保險非常普遍，提醒須了解相關保險是否包含「墊底費」賠償。至於保險會否賠償車輛損失，她說很多租車公司都要求買第三者責任保險，並提醒港人留意條款。

被問如涉車輛誤闖或逆線情況，保險會否作出賠償？劉佩玲說不會「一刀切」不作賠償，視乎情況及警方調查結果而定，如屬意外或非危險活動，料保險公司會處理，因意外可能涉不同因素，包括不熟悉當地情況、跣駄，左右駄問題亦時有發生。不過如有違反當地法例，例如無國際車牌下駕駛、醉駕藥駕等，或會影響保險賠償。

7月16日，北海道一輛載有5名香港遊客的租賃轎車被困JR富良野線平交道，被駛至列車撞到，車上5人全數受傷送院。（日本電視台）

保險業建議車禍輕微亦報案 意外後拍攝紀錄

她提醒，如港人遇意外須即時報警，即使車禍輕微亦建議報案，以保障自己。她建議在意外後拍攝紀錄，包括拍攝煞車痕等，並向租車公司索取單據，再交予保險公司處理。她指，很多市民都沒留意保險內容，她建議將保險資料交予非同行的家屬或相熟朋友，一旦發生意外，亦可交給他們處理，又建議可聯絡保險熱線查詢。

被問遇車禍後會否令下次投保額變高，劉佩玲說不會，又指保險公司不會特別核保， 整個流程自動化。

她提醒，如港人會在旅遊期間進行高危活動，應通知保險公司，並檢查保單有否列明不獲保障的情況。她以馬拉松為例，一般參加者都獲保險覆蓋，但如涉職業性競賽，則未必涵蓋保障。她又提醒在計劃行程後應盡早買保險，倘旅行前遇意外導未能出發，部份旅遊保或可作賠償。

香港保險業聯會行政總監劉佩玲今日（22日）指，若車輛涉車輛誤闖或逆線，不會「一刀切」不作賠償，視乎情況而定，如因不熟悉當地情況等意外，料保險公司會處理。（資料圖片／林振華攝）

本港接連有兩宗港人在日本北海道自駕遊車禍。7月16日下午，一輛載有5名香港遊客的白色小型租賃轎車，突然闖越JR富良野線平交道並停在路軌上，遭駛至的區間列車撞擊。5名涉事的遊客中，其中一人為隸屬東九龍交通部的警員。

另一宗發生在本周一(20日)下午3時，一架載有一家四口港人家庭的自駕遊租車，於北海道富良野市駕駛期間，於學田三區的國道38號越過對面行車線，與對頭的一架汽車相撞，造成一死5傷。死者為坐前座的53歲香港女遊客，另一輛汽車上兩名20多歲的日本籍男女需要送院救治；當地警方指，租車上當時由來自香港的52歲男子駕駛。