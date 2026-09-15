青衣小巴撞貨車釀12傷　七旬司機認未留意貨車停泊　罰3千停牌9月

七旬小巴司機今年4月駛經青衣青康路疑因未及時發現前方貨車，撞上貨車車尾，令車上12名乘客受傷。司機早前被控危險駕駛罪(STCC3396/2026)，他今(15日)在沙田法院認罪，裁判官黃國輝指事件導致多人受傷，幸而傷勢不重，考慮被告初犯，判罰款3千元及停牌9個月。



被告楊任深，76歲，被控一項危險駕駛罪，指他在2026年4月18日，在青衣青康路近燈柱W4663（往涌美路方向），危險駕駛一輛小巴。

涉事小巴司機楊任深認危險駕駛，判罰款3千元及停牌9個月。（陳浩然攝）

被告楊任深所駕小巴撞上貨車車尾，令小巴車頭嚴重損毁。（陳浩然攝）

車上14名乘客中有多人受傷。（陳浩然攝）

被告所駕專線小巴直撼停泊路面的一輛重型貨車尾部。

未留意前方有貨車停泊

案情指當日天氣良好，當時一輛貨車正停泊青康路左一線，被告所駕駛的小巴則在左二線行駛，當時車上有14名乘客。被告欲從左二線切入左一線時，未有察覺有貨車停泊，從而沒有減速或煞車，並撞到貨車的尾部，令小巴前方嚴重損毀，車上12名乘客受輕傷，另有2人之後自行求醫。

被告被捕後在警誡下保持緘默；調查顯示被告應在25米外發現貨車，並有至少7秒時間反應。

事發後已主動交出小巴牌照

辯方求情指，被告自1980年已考獲駕駛執照，紀錄一直良好，案發時已兼職駕駛小巴約18年。被告對事件感到非常內疚，他本已打算退休，事後主動向運輸署交出小巴牌照，不再駕駛，重犯機會極低。